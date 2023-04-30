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Які рюкзаки в моді: стиліст назвав топ-4 весняних тенденції (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Рюкзак – альтернатива звичайній сумці Новина оновлена 30 квітня 2023, 19:30
Рюкзак – альтернатива звичайній сумці. Фото pexels.com

Багато хто любить рюкзаки за їхню місткість та практичність

Навесні-2023 у трендах безліч різноманітних сумок, проте багато хто любить носити саме рюкзаки. Якщо ви вважаєте рюкзак зручною та функціональною річчю у своєму гардеробі, то вибирайте актуальні фасони.

Варто звернути увагу на чотири тенденції щодо рюкзаків цього сезону. Детальніше розповів український стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Instagram.

За словами стиліста, наплічники підійдуть не всім. Однак це ваш вибір, якщо ви любите кежуал, спортивний стиль та їх поєднання у повсякденних образах. Крім того, рюкзак може вмістити багато речей, що часто зручно для студентів, школярів, молодих мам, фотографів чи спортсменів.

Які рюкзаки в моді у 2023 році:

  • Акуратні шкіряні;
  • Нейлонові;
  • Рюкзак-мішечок;
  • Акцентні, але структуровані.
Рюкзак-мішок
Зручна модель
Модні рюкзаки
Яскраві варіанти
Модні рюкзаки
Практичний вибір
Модні рюкзаки
Актуальні фасони зі шкіри

Приклади стильних образів із рюкзаками

Стильний образ з рюкзаком
Стильний образ з рюкзаком на теплу весну
Стильний образ з рюкзаком
Невеликі підбори не зашкодять
Стильний образ з рюкзаком
Для тих, хто любить спортивний стиль
Стильний образ з рюкзаком
Рюкзак при вмілій стилізації пасуватиме й до спідниці

Раніше "Телеграф" розповідав, що бейсболка стала трендовим головним убором 2023 року, але треба вміти вписувати її в образи. А ще ми писали, як скласти стильний аутфіт зі шкіряними речами, тому що цей матеріал завжди модний.

Теги:
#Мода #Рюкзак