Які рюкзаки в моді: стиліст назвав топ-4 весняних тенденції (фото)

Багато хто любить рюкзаки за їхню місткість та практичність

Навесні-2023 у трендах безліч різноманітних сумок, проте багато хто любить носити саме рюкзаки. Якщо ви вважаєте рюкзак зручною та функціональною річчю у своєму гардеробі, то вибирайте актуальні фасони.

Варто звернути увагу на чотири тенденції щодо рюкзаків цього сезону. Детальніше розповів український стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Instagram.

За словами стиліста, наплічники підійдуть не всім. Однак це ваш вибір, якщо ви любите кежуал, спортивний стиль та їх поєднання у повсякденних образах. Крім того, рюкзак може вмістити багато речей, що часто зручно для студентів, школярів, молодих мам, фотографів чи спортсменів.

Які рюкзаки в моді у 2023 році:

Акуратні шкіряні;

Нейлонові;

Рюкзак-мішечок;

Акцентні, але структуровані.

Зручна модель

Яскраві варіанти

Практичний вибір

Актуальні фасони зі шкіри

Приклади стильних образів із рюкзаками

Стильний образ з рюкзаком на теплу весну

Невеликі підбори не зашкодять

Для тих, хто любить спортивний стиль

Рюкзак при вмілій стилізації пасуватиме й до спідниці

Раніше "Телеграф" розповідав, що бейсболка стала трендовим головним убором 2023 року, але треба вміти вписувати її в образи. А ще ми писали, як скласти стильний аутфіт зі шкіряними речами, тому що цей матеріал завжди модний.