Які рюкзаки в моді: стиліст назвав топ-4 весняних тенденції (фото)
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Багато хто любить рюкзаки за їхню місткість та практичність
Навесні-2023 у трендах безліч різноманітних сумок, проте багато хто любить носити саме рюкзаки. Якщо ви вважаєте рюкзак зручною та функціональною річчю у своєму гардеробі, то вибирайте актуальні фасони.
Варто звернути увагу на чотири тенденції щодо рюкзаків цього сезону. Детальніше розповів український стиліст Матвій Калугін у своєму блозі в Instagram.
За словами стиліста, наплічники підійдуть не всім. Однак це ваш вибір, якщо ви любите кежуал, спортивний стиль та їх поєднання у повсякденних образах. Крім того, рюкзак може вмістити багато речей, що часто зручно для студентів, школярів, молодих мам, фотографів чи спортсменів.
Які рюкзаки в моді у 2023 році:
- Акуратні шкіряні;
- Нейлонові;
- Рюкзак-мішечок;
- Акцентні, але структуровані.
Приклади стильних образів із рюкзаками
Раніше "Телеграф" розповідав, що бейсболка стала трендовим головним убором 2023 року, але треба вміти вписувати її в образи. А ще ми писали, як скласти стильний аутфіт зі шкіряними речами, тому що цей матеріал завжди модний.