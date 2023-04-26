Не тільки маленька чорна сукня: топ-6 стильних образів, що ідеально підійдуть для особливих подій (фото)
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Стилісти назвали речі, які виглядають ошатно і завжди будуть у моді
День народження, весілля друзів, вечірка, благодійний вечір… Щоразу, коли нам потрібно виходити у світ, питання вибору вбрання загострюється. Тому важливо знати, які образ можна скласти, щоб бути бездоганною на будь-якій урочистості.
Зверніть увагу на шість стильних ідей, які допоможуть сформувати образ для особливої події. Про них розповідає "Школа стилю pumpyourstyle.studio" в Інстаграмі.
Образ для особливого випадку
Маленьке чорне плаття
Універсальний варіант, вічна класика. Лише доповніть сукню туфлями-човниками та аксесуарами. Так можна піти не лише на святковий вечір, а і до театру, наприклад.
Брючний костюм
Якщо сукні вам не до вподоби, то це найкращий вибір. Однак постарайтеся не виглядати надто офіційно. Для цього стилісти рекомендують вибирати кольорові варіанти костюмів.
Шовкова сукня
У гардеробі має бути шовкова сукня-виручалочка. У такому образі можна відвідати хоч весілля подруги, хоч дівичвечір, хоч побачення.
Сукня з аплікацією
Сукні з об’ємними квітами чи нашивками у вигляді сердець є беззастережним трендом, зазначають стилісти. Рекомендується звертати увагу на розмір аплікації: велика деталь може надто швидко набриднути.
Сукня з ботанічним принтом
Разом із квітковими аплікаціями у тренди, за словами стилістів, повертаються й ботанічні принти. У приклад вони наводять колекції Valentino, Simone Rocha, Giambattista Valli та Carolina Herrera.
Сукня з вирізами
Найбільш смілива ідея образу із запропонованих. Тому пам’ятайте про те, що ваше вбрання має бути доречним, а не вульгарним.
Раніше "Телеграф" розповідав, які принти ніколи не виходять із моди. Один із таких – горошок, його стилісти називають вічною класикою.