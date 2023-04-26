Не тільки маленька чорна сукня: топ-6 стильних образів, що ідеально підійдуть для особливих подій (фото)

Стилісти назвали речі, які виглядають ошатно і завжди будуть у моді

День народження, весілля друзів, вечірка, благодійний вечір… Щоразу, коли нам потрібно виходити у світ, питання вибору вбрання загострюється. Тому важливо знати, які образ можна скласти, щоб бути бездоганною на будь-якій урочистості.

Зверніть увагу на шість стильних ідей, які допоможуть сформувати образ для особливої події. Про них розповідає "Школа стилю pumpyourstyle.studio" в Інстаграмі.

Образ для особливого випадку

Маленьке чорне плаття

Універсальний варіант, вічна класика. Лише доповніть сукню туфлями-човниками та аксесуарами. Так можна піти не лише на святковий вечір, а і до театру, наприклад.

Маленька чорна сукня може бути різною

Витончені варіанти маленької чорної сукні

Брючний костюм

Якщо сукні вам не до вподоби, то це найкращий вибір. Однак постарайтеся не виглядати надто офіційно. Для цього стилісти рекомендують вибирати кольорові варіанти костюмів.

Вибирайте яскравий колір

Шовкова сукня

У гардеробі має бути шовкова сукня-виручалочка. У такому образі можна відвідати хоч весілля подруги, хоч дівичвечір, хоч побачення.

Що може бути наряднішим за шовк

Сукня з аплікацією

Сукні з об’ємними квітами чи нашивками у вигляді сердець є беззастережним трендом, зазначають стилісти. Рекомендується звертати увагу на розмір аплікації: велика деталь може надто швидко набриднути.

Трендові образи

Квіти — писк сезону

Сукня з ботанічним принтом

Разом із квітковими аплікаціями у тренди, за словами стилістів, повертаються й ботанічні принти. У приклад вони наводять колекції Valentino, Simone Rocha, Giambattista Valli та Carolina Herrera.

Квітковий принт актуальний завжди

Сукня з вирізами

Найбільш смілива ідея образу із запропонованих. Тому пам’ятайте про те, що ваше вбрання має бути доречним, а не вульгарним.

Вирізи не виходять із моди

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти ніколи не виходять із моди. Один із таких – горошок, його стилісти називають вічною класикою.