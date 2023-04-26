Не только маленькое черное платье: топ-6 стильных образов, которые идеально подойдут для особых событий (фото)
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Стилисты назвали вещи, которые выглядят нарядно и всегда будут в моде
День рождения, свадьба друзей, вечеринка, благотворительный вечер… Каждый раз, когда нам нужно выходить в свет, вопрос выбора наряда обостряется. Поэтому важно знать, какие образ можно составить, чтобы быть безупречной на любом торжестве.
Обратите внимание на шесть стильных идей, которые помогут сформировать образ для особенного события. О них рассказывает "Школа стиля pumpyourstyle.studio" в Инстаграм.
Образ для особого случая
Маленькое черное платье
Универсальный вариант, вечная классика. Всего лишь дополните платье туфлями-лодочками и аксессуарами. Так можно пойти не только на праздничный вечер, а в театр, к примеру.
Брючный костюм
Если платья вам не по душе, то это лучший выбор. Однако постарайтесь не выглядеть слишком официально. Для этого стилисты советуют выбирать цветные варианты костюмов.
Шелковое платье
В гардеробе должно быть шелковое платье-выручалочка. В таком образе можно посетить хоть свадьбу подруги, хоть девичник, хоть свидание.
Платье с аппликацией
Платья с объемными цветами или нашивками в виде сердец являются безоговорочным трендом, отмечают стилисты. Рекомендуется обращать внимание на размер аппликации: большая деталь может слишком быстро надоесть.
Платье с ботаническим принтом
Вместе с цветочными аппликациями в тренды, по словам стилистов, возвращаются и ботанические принты. В пример они приводят коллекции Valentino, Simone Rocha, Giambattista Valli и Carolina Herrera.
Платье с вырезами
Наиболее смелая идея образа из предложенных. Поэтому помните о том, что ваш наряд должен быть уместным, а не вульгарным.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты никогда не выходят из моды. Один из таких – горошек, его стилисты называют вечной классикой.