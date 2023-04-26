Не только маленькое черное платье: топ-6 стильных образов, которые идеально подойдут для особых событий (фото)

Стилисты назвали вещи, которые выглядят нарядно и всегда будут в моде

День рождения, свадьба друзей, вечеринка, благотворительный вечер… Каждый раз, когда нам нужно выходить в свет, вопрос выбора наряда обостряется. Поэтому важно знать, какие образ можно составить, чтобы быть безупречной на любом торжестве.

Обратите внимание на шесть стильных идей, которые помогут сформировать образ для особенного события. О них рассказывает "Школа стиля pumpyourstyle.studio" в Инстаграм.

Образ для особого случая

Маленькое черное платье

Универсальный вариант, вечная классика. Всего лишь дополните платье туфлями-лодочками и аксессуарами. Так можно пойти не только на праздничный вечер, а в театр, к примеру.

Маленькое черное платье может быть разным

Утонченные варианты маленького черного платье

Брючный костюм

Если платья вам не по душе, то это лучший выбор. Однако постарайтесь не выглядеть слишком официально. Для этого стилисты советуют выбирать цветные варианты костюмов.

Выбирайте яркий цвет

Шелковое платье

В гардеробе должно быть шелковое платье-выручалочка. В таком образе можно посетить хоть свадьбу подруги, хоть девичник, хоть свидание.

Что может быть наряднее шелка

Платье с аппликацией

Платья с объемными цветами или нашивками в виде сердец являются безоговорочным трендом, отмечают стилисты. Рекомендуется обращать внимание на размер аппликации: большая деталь может слишком быстро надоесть.

Трендовые образы

Цветы - писк сезона

Платье с ботаническим принтом

Вместе с цветочными аппликациями в тренды, по словам стилистов, возвращаются и ботанические принты. В пример они приводят коллекции Valentino, Simone Rocha, Giambattista Valli и Carolina Herrera.

Цветочный принт актуален всегда

Платье с вырезами

Наиболее смелая идея образа из предложенных. Поэтому помните о том, что ваш наряд должен быть уместным, а не вульгарным.

Вырезы не выходят из моды

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие принты никогда не выходят из моды. Один из таких – горошек, его стилисты называют вечной классикой.