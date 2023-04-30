Какие рюкзаки в моде: стилист назвал топ-4 весенних тенденции (фото)
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Многие любят рюкзаки за их вместительность и практичность
Весной-2023 в трендах уйма разнообразных сумок, однако многие любят носить именно рюкзаки. Если вы считаете рюкзак удобной и функциональной вещью в своем гардеробе, то выбирайте актуальные фасоны.
Стоит обратить внимание на четыре тенденции касательно рюкзаков в этом сезоне. Подробнее рассказал украинский стилист Матвей Калугин в своем блоге в Instagram.
По словам стилиста, рюкзаки подойдут не всем. Однако это ваш выбор, если вы любите кэжуал, спортивный стиль и их сочетания в повседневных образах. Кроме того, рюкзак может вместить много вещей, что часто удобно для студентов, школьников, молодых мам, фотографов или спортсменов.
Какие рюкзаки в моде в 2023 году:
- Аккуратные кожаные;
- Нейлоновые;
- Рюкзак-мешочек;
- Акцентные, но структурированные.
Примеры стильных образов с рюкзаками
Ранее "Телеграф" рассказывал, что бейсболка стала трендовым головным убором 2023 года, но нужно уметь вписывать ее в образы. А еще мы писали, как составить стильный аутфит с кожаными вещами, так как этот материал всегда в моде.