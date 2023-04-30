Какие рюкзаки в моде: стилист назвал топ-4 весенних тенденции (фото)

Многие любят рюкзаки за их вместительность и практичность

Весной-2023 в трендах уйма разнообразных сумок, однако многие любят носить именно рюкзаки. Если вы считаете рюкзак удобной и функциональной вещью в своем гардеробе, то выбирайте актуальные фасоны.

Стоит обратить внимание на четыре тенденции касательно рюкзаков в этом сезоне. Подробнее рассказал украинский стилист Матвей Калугин в своем блоге в Instagram.

По словам стилиста, рюкзаки подойдут не всем. Однако это ваш выбор, если вы любите кэжуал, спортивный стиль и их сочетания в повседневных образах. Кроме того, рюкзак может вместить много вещей, что часто удобно для студентов, школьников, молодых мам, фотографов или спортсменов.

Какие рюкзаки в моде в 2023 году:

Аккуратные кожаные;

Нейлоновые;

Рюкзак-мешочек;

Акцентные, но структурированные.

Удобная модель

Яркие варианты

Прыктичный выбор

Актуальные фасоны из кожи

Примеры стильных образов с рюкзаками

Стильный образ с рюкзаком на теплую весну

Небольшой каблук не повредит

Для тех, кто любит спортивный стиль

Рюкзак при умелой стилизации подойдет и к юбке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бейсболка стала трендовым головным убором 2023 года, но нужно уметь вписывать ее в образы. А еще мы писали, как составить стильный аутфит с кожаными вещами, так как этот материал всегда в моде.