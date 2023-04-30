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Какие рюкзаки в моде: стилист назвал топ-4 весенних тенденции (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Рюкзак – альтернатива обычной сумке Новость обновлена 30 апреля 2023, 19:30
Рюкзак – альтернатива обычной сумке. Фото pexels.com

Многие любят рюкзаки за их вместительность и практичность

Весной-2023 в трендах уйма разнообразных сумок, однако многие любят носить именно рюкзаки. Если вы считаете рюкзак удобной и функциональной вещью в своем гардеробе, то выбирайте актуальные фасоны.

Стоит обратить внимание на четыре тенденции касательно рюкзаков в этом сезоне. Подробнее рассказал украинский стилист Матвей Калугин в своем блоге в Instagram.

По словам стилиста, рюкзаки подойдут не всем. Однако это ваш выбор, если вы любите кэжуал, спортивный стиль и их сочетания в повседневных образах. Кроме того, рюкзак может вместить много вещей, что часто удобно для студентов, школьников, молодых мам, фотографов или спортсменов.

Какие рюкзаки в моде в 2023 году:

  • Аккуратные кожаные;
  • Нейлоновые;
  • Рюкзак-мешочек;
  • Акцентные, но структурированные.
Рюкзак-мешочек
Удобная модель
Модные рюкзаки
Яркие варианты
Модные рюкзаки
Прыктичный выбор
Модные рюкзаки
Актуальные фасоны из кожи

Примеры стильных образов с рюкзаками

Стильный образ с рюкзаком
Стильный образ с рюкзаком на теплую весну
Стильный образ с рюкзаком
Небольшой каблук не повредит
Стильный образ с рюкзаком
Для тех, кто любит спортивный стиль
Стильный образ с рюкзаком
Рюкзак при умелой стилизации подойдет и к юбке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бейсболка стала трендовым головным убором 2023 года, но нужно уметь вписывать ее в образы. А еще мы писали, как составить стильный аутфит с кожаными вещами, так как этот материал всегда в моде.

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#Мода #Рюкзак