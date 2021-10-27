Поза галактикою: вчені знайшли нову планету за межею Чумацького шляху

Вона попередньо схожа за розмірами на Сатурн.

Вчені виявили першу планету поза нашою галактикою. Раніше вони знаходили їх тільки в Чумацькому Шляху, тоді як останню виявили за 28 мільйонів світлових років від галактики.

Про це повідомляє ВВС.

Імовірна планета, яку за розмірами можна порівняти з Сатурном (діаметр -116 460 км), і розташовується в галактиці Месьє 51 — спіральній галактиці в сузір’ї Гончих Псів. Її також називають "Вир".

Її вдалося виявити під час спостереження через рентген-телескоп "Чандра", який знаходиться в космосі, завдяки спаду в яскравості зірки. Планета, проходячи перед нею, перегороджувала шлях частині рентгенівського випромінювання.

Відкрита планета обертається навколо чорної діри або нейтронного ядра на відстані близько 2860 млн. км.

Підтвердити або спростувати заяву вчених про відкриття нової планети, а також отримати додаткові дані не можна в найближчі 70 років через особливості відкритого небесного тіла та його орбіти. На такій відстані оцінити звичайне світіння зірок украй складно, тому вчені вивчають рентгенівське випромінювання.

Раніше "Телеграф" писав, що у космосі планують створити першу комерційну космічну станцію