Вне галактики: ученые нашли новую планету за границей Млечного пути

Она, предварительно, похожа по размерам на Сатурн.

Ученые обнаружили первую планету за пределами нашей галактики. Ранее они находили их только во Млечном Пути, тогда как последнюю обнаружили в 28 миллионах световых лет от галактики.

Об этом сообщает ВВС.

Вероятная планета по размерам сравнима с Сатурном, диаметр которого 116 460 км, и располагается в галактике Мессье 51 — спиральной галактике в созвездии Гончих Псов. Ее также называют "Водоворот".

Ее удалось обнаружить при наблюдении через рентген-телескоп "Чандра", который находится в космосе, благодаря спаду в яркости звезды. Планета проходя перед нею преграждала путь части рентгеновского излучения.

Открытая планета вращается вокруг черной дыры или нейтронного ядра на расстоянии около 2860 млн км.

Подтвердить или опровергнуть заявление ученых об открытии новой планеты, а также получить дополнительные данные нельзя в ближайшие 70 лет из-за особенностей открытого небесного тела и его орбиты. На таком расстоянии оценить обычное свечение звезд крайне сложно, поэтому ученые изучают рентгеновское излучение.

Ранее "Телеграф" писал, что в космосе планируют создать первую коммерческую космическую станцию