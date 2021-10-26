Бізнес-парк Blue Origin у космосі: що пишуть про нову комерційну станцію світові ЗМІ?

Спочатку до космосу полетіли туристи. Тепер туди має рушити бізнес.

Вперше в історії, 16 вересня 2021 року, космічний корабель Crew Dragon вийшов на орбіту висотою 575 км з екіпажем, що повністю складається з туристів.

Минуло зовсім небагато часу і компанія Blue Origin офіційно заявила про те, що планує створення комерційної космічної станції Orbital Reef на навколоземній орбіті. Про це пише інтернет-видання National Public Radio на своєму сайті.

Orbital Reef — це нова комерційна космічна станція, яка, за заявою Blue Origin, буде введена в експлуатацію до кінця десятиліття.

Нагадаємо, що компанія Blue Origin належить мільярдеру Джеффу Безосу. За його словами, до кінця 2020-х років ця космічна станція стане "головною космічною пристанню та форпостом цивілізації на навколоземній орбіті для бізнесу, досліджень та туризму".

"Станція ознаменує собою новий щабель у підкоренні космосу людством, розвитку динамічної екосистеми та бізнес-моделі майбутнього", — заявили в компанії Blue Origin у понеділок, 25 жовтня, під час презентації плану розвитку.

Подальші плани

За словами представників компанії, потенційними клієнтами станції можуть стати всі, від космічних агенцій та високотехнологічних груп до країн, які не мають власних космічних програм, а також ЗМІ та туристичні компанії.

Декілька компаній працюють з Blue Origin над амбітним планом космічної станції, у тому числі Sierra Space, виробник багаторазового космічного шатлу Dream Chaser, який зможе приземлятися на стандартних аеродромах. Такі відомі компанії, як Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions та Університет штату Арізона також будуть партнерами в цьому проекті.

"Тепер будь-хто може придбати адресу на орбіті, — сказав представник Blue Origin, — Orbital Reef розширює доступ, знижує вартість і надає все необхідне, щоб допомогти вам вести свій бізнес у космосі".

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Британська компанія громадського телерадіомовлення ВВС пише, що станція буде «багатофункціональним бізнес-парком» у космосі. Одночасно на станції зможуть перебувати 10 астронавтів.

Площа станції складатиме 32 тис. кв. футів. За словами представників компанії, це буде ідеальне місце для розвитку кінематографа в умовах мікрогравітації або проведення передових досліджень. Свої послуги на орбіті також надаватиме "космічний готель".

Щодо фінансування цього грандіозного проекту, то відомо, що Джефф Безос зобов’язався виділяти на нього 1 млрд доларів на рік.

Кінець епохи МКС

Повідомляється, що російські офіційні особи раніше попереджали про те, що перебування космонавтів на борту МКС може стати неможливим вже до 2025 року через побоювання, що застаріле обладнання може спровокувати серйозний інцидент.

У відповідь на початку цього року НАСА оголосило про плани надати космічним компаніям приватні контракти на 400 млн доларів для заміни старого посту людства в космосі.

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Британське агентство новин Reuters цитує заяву компанії Blue Origin, в якій йдеться, що на майбутній орбітальній станції знайдеться місце для всіх, як для досвідчених космічних агентств, так і для консорціумів високих технологій, суверенних країн без космічних програм, засобів масової інформації та туристичних агентств, фінансованих підприємцями, винахідників та інвесторів, орієнтованих на майбутнє.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) планувало відправити на троянські астероїди Юпітера апарат "Люсі" з капсулою часу, що містить послання для нащадків.