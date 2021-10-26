Бизнес-парк Blue Origin в космосе: что пишут о новой коммерческой станции мировые СМИ?

Сначала в космос полетели туристы. Теперь туда должен двинуться бизнес.

Впервые в истории, 16 сентября 2021 года, космический корабль Crew Dragon вышел на орбиту высотой 575 км с экипажем, полностью состоящим из туристов.

Прошло совсем немного времени и компания Blue Origin официально заявила о том, что планирует создание коммерческой космической станции Orbital Reef на околоземной орбите. Об этом пишет интернет-издание National Public Radio на своем сайте.

Orbital Reef — это новая коммерческая космическая станция, которая, по заявлению Blue Origin, будет введена в эксплуатацию к концу десятилетия.

Напомним, что компания Blue Origin принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу. По его словам, к концу 2020-х годов планируемая космическая станция станет "главной космической пристанью и форпостом цивилизации на околоземной орбите для бизнеса, исследований и туризма".

"Станция ознаменует собой новую ступень в покорении космоса человечеством, развитии динамичной экосистемы и бизнес-модели будущего", — заявили в компании Blue Origin в понедельник, 25 октября, во время презентации плана развития.

Далекоидущие планы

По словам представителей компании, потенциальными клиентами станции могут стать все, от космических агентств и высокотехнологичных групп до стран, не имеющих собственных космических программ, а также СМИ и туристические компании.

Несколько компаний работают с Blue Origin над амбициозным планом космической станции, в том числе Sierra Space, производитель многоразового космического шатла Dream Chaser, который сможет приземляться на стандартных аэродромах. Такие известные компании, как Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions и Университет штата Аризона также выступят партнерами в этом проекте.

"Теперь любой может обзавестись адресом на орбите, — сказал представитель Blue Origin, — Orbital Reef расширяет доступ, снижает стоимость и предоставляет все необходимое, чтобы помочь вам вести свой бизнес в космосе".

Читайте также: Категория Украина Украина и США подписали ряд соглашений в оборонной и космической сферах: подробности Линия защищенной связи, освоение космоса и модернизация военного оборудования — новые соглашения открывают перспективы для украинских предприятий.

Британская компания общественного телерадиовещания BBC пишет, что станция будет «многофункциональным бизнес-парком» в космосе. Одновременно на станции смогут находиться 10 астронавтов.

Площадь станции будет составлять 32 тыс. кв. футов. По словам представителей компании, это будет идеальное место для "развития кинематографа в условиях микрогравитации" или "проведения передовых исследований". Свои услуги на орбите также будет предоставлять "космический отель".

Что касается финансирования этого грандиозного проекта, то, известно, что Джефф Безос обязался выделять на него 1 млрд долларов в год.

Конец эпохи МКС

Сообщается, что российские официальные лица ранее предупреждали о том, что пребывание космонавтов на борту МКС может стать невозможным уже к 2025 году из–за опасений, что устаревшее оборудование может спровоцировать серьезный инцидент.

В ответ в начале этого года НАСА (NASA) объявило о планах предоставить космическим компаниям частные контракты на 400 млн долларов для замены ветхого поста человечества в космосе.

Британское агентство новостей Reuters цитирует заявление компании Blue Origin, в котором говорится, что на будущей орбитальной станции найдется место для всех, как для опытных космических агентств, так и для консорциумов высоких технологий, суверенных стран без космических программ, средств массовой информации и туристических агентств, финансируемых предпринимателями, изобретателей и инвесторов, ориентированных на будущее.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планировало отправить на троянские астероиды Юпитера аппарат "Люси" с капсулой времени, содержащей послание для потомков.