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Вчені розробили тест для ранньої діагностики раку: деталі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Рак тепер діагностуватимуть за допомогою візуалізації
Рак тепер діагностуватимуть за допомогою візуалізації

З'явилась можливість виявляти ракові клітини на ранніх стадіях

Виявлення ракових пухлин на ранніх стадіях має дуже важливе значення у подальшому успішному лікуванні пацієнта, адже коли хворобу виявили запізно, то ситуація може бути вкрай критичною.

Як повідомляє видання Medic, потенційним біомаркером для ранньої діагностики раку є Катепсин В, який проявляє підвищену експресію на ранніх стадіях багатьох типів захворювання.

Згідно з наявною інформацією, за допомогою внутрішньоклітинних низькомолекулярних РА-зондів команді науковців вдалося розробити специфічну фотоакустичну візуалізацію новоутворень.

Зазначається також, що зображення РА являє собою неінвазивний та неіонізуючий біомедичний тип візуалізації ранньої стадії раку. Завдяки великій глибині проникнення в тканини та надвисокій роздільній здатності у просторі, в подальшому розробка має величезний потенціал у дослідженнях.

Для того, аби виявити пухлину на ранній стадії ракового захворювання, науковці використали підсилений сигнал датчиків для візуалізації та створили інфрачервоний РА-зонд. Завдяки цьому підходу концентрація локального зонду максимально збільшується, тим самим посилює сигнал РА-зонда, аби той візуалізував активні онко-бірмаркери (Катепсин В).

За результатами досліджень, нещодавно створена розробка у майже 5 разів посилює сигнали, які візуалізують ракові клітини навіть на ранніх стадіях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії хвора на рак пенсіонерка вирішила сама себе прооперувати, адже сил боротися із хворобою та терпіти неймовірний біль жінка більше не могла.

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Теги:
#Рак #Дослідник #Візуалізація #Хвороба
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