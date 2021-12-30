Вчені розробили тест для ранньої діагностики раку: деталі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 30
З'явилась можливість виявляти ракові клітини на ранніх стадіях
Виявлення ракових пухлин на ранніх стадіях має дуже важливе значення у подальшому успішному лікуванні пацієнта, адже коли хворобу виявили запізно, то ситуація може бути вкрай критичною.
Як повідомляє видання Medic, потенційним біомаркером для ранньої діагностики раку є Катепсин В, який проявляє підвищену експресію на ранніх стадіях багатьох типів захворювання.
Згідно з наявною інформацією, за допомогою внутрішньоклітинних низькомолекулярних РА-зондів команді науковців вдалося розробити специфічну фотоакустичну візуалізацію новоутворень.
Зазначається також, що зображення РА являє собою неінвазивний та неіонізуючий біомедичний тип візуалізації ранньої стадії раку. Завдяки великій глибині проникнення в тканини та надвисокій роздільній здатності у просторі, в подальшому розробка має величезний потенціал у дослідженнях.
Для того, аби виявити пухлину на ранній стадії ракового захворювання, науковці використали підсилений сигнал датчиків для візуалізації та створили інфрачервоний РА-зонд. Завдяки цьому підходу концентрація локального зонду максимально збільшується, тим самим посилює сигнал РА-зонда, аби той візуалізував активні онко-бірмаркери (Катепсин В).
За результатами досліджень, нещодавно створена розробка у майже 5 разів посилює сигнали, які візуалізують ракові клітини навіть на ранніх стадіях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Росії хвора на рак пенсіонерка вирішила сама себе прооперувати, адже сил боротися із хворобою та терпіти неймовірний біль жінка більше не могла.
Важливо:
будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-