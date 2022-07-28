Людина повернеться до печер: вчені знайшли "ідеальне" місце для місячного поселення

Відкриття дозволить полегшити проблему різких температурних перепадів під час будівництва перших місячних поселень

Вчені знайшли на Місяці місця, де можуть у майбутньому бути розташовані перші поселення людей. Символічно, що на цю роль найбільше підходять місячні печери.

Як йдеться в повідомленні на сайті NASA, за допомогою зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) дослідникам вдалося з’ясувати, що саме там протягом місячного дня дотримується комфортна для людини температура +17 градусів Цельсія.

Варто зазначити, що поверхня єдиного природного супутника Землі не дуже гостинна, оскільки коливання температур там можуть становити від +127 до -173 градусів залежно від того, як поверхня освітлюється Сонцем. До того ж там існують ризики падіння невеликих метеоритів, а неприємностей також додає екстремальна радіація.

Однак дослідники вивчили дві місячні ями, які ведуть у глибокі печери та лавові трубки та встановили, що там температура повітря залишається стабільною протягом місячного дня (близько 15 земних діб) і при цьому вона дуже комфортна для людської діяльності.

Вчені зазначають, що майбутні місячні бази матимуть надійний клімат-контроль, проте тепер є надія, що йому не доведеться працювати на зношування.

"Люди еволюціонували, живучи в печерах, і в печери ми можемо повернутися, коли житимемо на Місяці", — зазначив один із дослідників, професор Девід Пейдж.

Варто відзначити, що вивчені місячні печери дуже просторі та можуть вмістити цілі міста.

Як повідомлялося раніше, новітній космічний телескоп "Джеймс Вебб" зіткнувся з метеороїдом, через що отримав пошкодження дзеркала. Хоча наслідки удару дуже помітні, але телескоп перебуває у цілком робочому стані.