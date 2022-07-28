Человек вернется в пещеры: ученые нашли "идеальное" место для лунного поселения

Открытие позволит облегчить проблему резких температурных перепадов при строительстве первых лунных поселений

Ученые нашли на Луне места, где могут в будущем быть расположены первые поселения людей. Символично, что на эту роль наиболее подходят лунные пещеры.

Как говорится в сообщении на сайте NASA, при помощи зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) исследователям удалось выяснить, что именно там на протяжении лунного дня соблюдается комфортная для человека температура в +17 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что поверхность единственного естественного спутника Земли не очень-то и гостеприимна, поскольку колебания температур там могут составлять от +127 до -173 градусов в зависимости от того, как поверхность освещается Солнцем. К тому же там существуют риски падения небольших метеоритов, а неприятностей также добавляет экстремальная радиация.

Однако исследователи изучили две лунные ямы, которые ведут в глубокие пещеры и лавовые трубки и установили, что там температура воздуха остается стабильной на протяжении лунного дня (около 15 земных суток) и при этом она весьма комфортна для человеческой деятельности.

Ученые отмечают, что будущие лунные базы будут иметь надежный климат-контроль, однако теперь есть надежда, что ему не придется работать на износ.

"Люди эволюционировали, живя в пещерах, и в пещеры мы можем вернуться, когда будем жить на Луне", — отметил один из исследователей, профессор Девид Пэйдж.

Стоит отметить, что изученные лунные пещеры весьма просторны и могут вместить целые города.

Как сообщалось ранее, новейший космический телескоп "Джеймс Уэбб" столкнулся с метеороидом из-за чего получил повреждение зеркала. Хоть последствия удара весьма заметны, но сам телескоп находится в полностью рабочем состоянии.