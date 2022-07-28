Укр

Человек вернется в пещеры: ученые нашли "идеальное" место для лунного поселения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
5167
Луна
Луна

Открытие позволит облегчить проблему резких температурных перепадов при строительстве первых лунных поселений

Ученые нашли на Луне места, где могут в будущем быть расположены первые поселения людей. Символично, что на эту роль наиболее подходят лунные пещеры.

Как говорится в сообщении на сайте NASA, при помощи зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) исследователям удалось выяснить, что именно там на протяжении лунного дня соблюдается комфортная для человека температура в +17 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что поверхность единственного естественного спутника Земли не очень-то и гостеприимна, поскольку колебания температур там могут составлять от +127 до -173 градусов в зависимости от того, как поверхность освещается Солнцем. К тому же там существуют риски падения небольших метеоритов, а неприятностей также добавляет экстремальная радиация.

Однако исследователи изучили две лунные ямы, которые ведут в глубокие пещеры и лавовые трубки и установили, что там температура воздуха остается стабильной на протяжении лунного дня (около 15 земных суток) и при этом она весьма комфортна для человеческой деятельности.

Ученые отмечают, что будущие лунные базы будут иметь надежный климат-контроль, однако теперь есть надежда, что ему не придется работать на износ.

"Люди эволюционировали, живя в пещерах, и в пещеры мы можем вернуться, когда будем жить на Луне", — отметил один из исследователей, профессор Девид Пэйдж.

Стоит отметить, что изученные лунные пещеры весьма просторны и могут вместить целые города.

Как сообщалось ранее, новейший космический телескоп "Джеймс Уэбб" столкнулся с метеороидом из-за чего получил повреждение зеркала. Хоть последствия удара весьма заметны, но сам телескоп находится в полностью рабочем состоянии.

Теги:
#НАСА #Луна #Космос