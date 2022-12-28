Повністю вина користувача: найпоширеніші помилки, які "вбивають" смартфон

Ви самі псуєте свій телефон, часто навіть не підозрюючи про це

Виявляється "вбити" батарею мобільного телефону — завдання дуже просте, і в принципі з нею кожен користувач справляється на ура. Причому іноді навіть не підозрюючи про це. А все через недбале ставлення до батареї свого гаджета через неправильну зарядку.

Багато хто забуває, що сучасні акумулятори більш "місткі", швидше заряджаються і забезпечують багато годин автономної роботи, проте це все доступно лише за правильної його експлуатації, пише itechua. Сьогодні ми хочемо розповісти, які помилки і призводять до того, що батарея "вмирає" швидше.

Помилки, які шкодять акумулятору смартфона

Використання пристрою в процесі заряджання – батарея сильно нагрівається, що негативно позначається на ресурсі акумулятора, скорочуючи його термін служби. А ось перегляд соцмереж та спілкування в месенджерах сильно не нашкодить.

Експлуатація при екстремальних температурах — у сильний мороз робота гаджета сповільнюється, а місткість батареї різко знижується. У спеку може статися перегрів акумулятора, що навіть може стати причиною займання.

— у сильний мороз робота гаджета сповільнюється, а місткість батареї різко знижується. У спеку може статися перегрів акумулятора, що навіть може стати причиною займання. Повний розряд батареї — сучасні акумулятори небажано розряджати "в нуль", адже глибокий розряд спричинить скорочення циклів розрядки та зменшення ресурсу акумулятора.

— сучасні акумулятори небажано розряджати "в нуль", адже глибокий розряд спричинить скорочення циклів розрядки та зменшення ресурсу акумулятора. Використання неоригінального зарядного пристрою — можна сміливо використовувати нерідні аксесуари до вашого телефону, проте важливо враховувати кілька моментів: воно має бути якісним, і значення вихідного струму та напруги повинні бути такі ж, як і в "рідній" зарядці.

— можна сміливо використовувати нерідні аксесуари до вашого телефону, проте важливо враховувати кілька моментів: воно має бути якісним, і значення вихідного струму та напруги повинні бути такі ж, як і в "рідній" зарядці. Нічна зарядка смартфона — цикли розряду, що повторюються, і подальшого відновлення місткості батареї впливають на його ресурс.

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