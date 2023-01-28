В Україні помітили бельгійські БТР: чим вони особливі (відео)

БТР може перевозити до 11 десантників

Бронетранспортер М113 — один із тез видів озброєння, який завдяки вдалій базі став основою для багатьох модернізацій та розробок. Базові версії Україні постачає США, проте на полях битв помітили і варіації.

Експерти Ukraine Weapons Tracker опублікували відео із бельгійським бронетранспортером M113A1-B. Машину помітили на сході України.

Передбачається, що їх закупила у приватної компанії у Бельгії Великобританія. Від базової версії M113 цей БТР відрізняється дизельним, а не бензиновим двигуном 6V-53 Detroit Diesel потужністю 215 к.с. Він економніший і то відразу позначається на запасі ходу — близько 480 км проти 320 у стартовій версії. M113A1-B також швидше переміщається на плаву — 5,8 км/год проти 5,6 км/год. Інші показники майже ідентичні, крім того, що M113A1-B трохи важче, але його можна сильно розвантажити для повітряного десантування.

БТР може перевозити до 11 десантників та озброєний одним кулеметом 12,7-мм M2HB. Зазначимо, що компанія-виробник паралельно випускала комплекти різного призначення, які можуть встановлюватись на серійні машини. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україні потрібні не лише танки, аби прорвати оборону росії на окупованих територіях. Важливою є злагоджена робота всіх підрозділів на сучасній техніці. На таке навчання може піти час.