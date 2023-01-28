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Не лише танки: що ще потрібно Україні для успішного контрнаступу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Україна отримає сучасні танки "Abrams" Новина оновлена 28 січня 2023, 07:48
Україна отримає сучасні танки "Abrams"

Українські військові мають набути певних навичок

Західні країни пообіцяли Україні понад 300 танків, які поступово прибуватимуть до нашої країни. Однак для заломлення ходу війни та вигнання росії з території потрібно не лише це.

Видання New York Times пише, що українським військовим ще доведеться пройти певне навчання для ефективного використання західного обладнання. Потрібно буде переформатувати взаємодію за західним зразком — навчається працювати з танками, БТР та боєприпасами, щоб одночасно використовувати різні види озброєння.

Такий прискорений курс — навчання загальновійськової війни, на нього в США армійці витрачаючи місяці. Щоб прорвати російські рубежі, потрібна "скоординована атака з піхотою, яка позначає цілі, танками, що обстрілюють ці позиції, і артилерією, що забезпечує прикриття та підтримку".

Наскільки швидко вдасться українцям освоїти таку військову науку невідомо, але NYT зазначає, що їй можна вчитися на полі бою за аналогією зі США у Другій світовій. "Танки прорвуть траншеї та відкриють дорогу піхоті на бойових машинах Bradley для утримання відвойованої території", — пишеться в статті.

Як зазначається, у найбільшому успіху України на полі бою – у контрнаступі під Харковом використовували не лише танки. Однією з найважливіших озброєнь стали швидкохідні бойові броньовані машини. Україні передають такі машини, зокрема із США.

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