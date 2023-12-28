Хворобу "зомбі-оленів" фіксували в Америці, Європі та Азії: що радять в ЦКЗ

Хвороба дуже легко передається між оленями та лосями

США фіксують сотні випадків хронічної виснажливої хвороби оленів (CWD). Вона навіть проникла у Йеллоустонський заповідник. Збудника виявили у 800 зразків оленів та лосів у Вайомінгу, а зафіксували загалом у 31 штаті.

Хвороба в світі не нова. Її вперше зафіксували у 1967 році. Вона вражає оленів, лосів, північних та плямистих оленів, але поки невідомі випадки перекидання на рогату домашню худобу. Фіксували випадки захворювання, яке вже охрестили "зомбі-вірусом оленів" у Північній Америці, зокрема Канаді та США, Норвегії та Південній Кореї.

Згідно з даними американського Центру контролю захворювань, тварина може бути інфікована, але не виявляти симптомів. Може пройти понад рік, перед тим як у тварини з'являться виразні ознаки захворювання. Вони можуть включати:

різка втрата ваги

спотикання, відсутність координації

млявість

слинотеча

надмірна спрага або сечовипускання

звисаючі вуха

відсутність страху перед людьми.

Це захворювання для оленів на 100% смертельне. Наразі не існує лікування або вакцини від нього. Про передачу людям поки не повідомлялося, проте лабораторно доведено, що вірус може передаватися деяким видам інших тварин, наприклад, мишам та мавпам. Шлях передачі — поїдання м'яса інфікованих тварин або контакт з мозковими чи біологічними речовинами. Єдиний варіант уберегтися, на думку ЦКЗ, виключити м'ясо інфікованих тварин з раціону.

Окремий ризик поширення цієї пріонної хвороби оленів у заповіднику включає те, що збудники хвороби можуть залишатися в середовищі, наприклад в землі, дуже довго для того, щоб заразити велику масу оленів. Наразі вчені намагаються з'ясувати, яким чином перешкодити розповсюдженню хвороби, яка потенційно може загрожувати і людям.

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