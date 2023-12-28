Болезнь "зомби-оленей" фиксировали в Америке, Европе и Азии: что советуют в ЦКЗ

Болезнь очень легко передается между оленями и лосями

В США фиксируют сотни случаев хронической изнурительной болезни оленей (CWD). Она даже проникла в Йеллоустонский заповедник. Возбудителя обнаружили в 800 образцах оленей и лосей в Вайоминге, а зафиксировали в общем в 31 штате.

Болезнь в мире не нова. Ее впервые зафиксировали в 1967 году. Она поражает оленей, лосей, северных и пятнистых оленей, но пока неизвестны случаи передачи рогатому домашнему скоту. Фиксировали случаи заболевания, которое уже окрестили "зомби-вирусом оленей" в Северной Америке, в частности, Канаде и США, Норвегии и Южной Корее.

Согласно данным американского Центра контроля заболеваний, животное может быть инфицировано, но не проявлять симптомов. Может пройти более года, прежде чем у животного появятся отчётливые признаки заболевания. Они могут включать:

резкая потеря веса

спотыкание, отсутствие координации

вялость

слюнотечение

чрезмерная жажда или мочеиспускание

свисающие уши

отсутствие страха перед людьми.

Это заболевание для оленей на 100% смертельное. Пока не существует лечения или вакцины от него. О передаче людям пока не сообщалось, однако лабораторно доказано, что вирус может передаваться некоторым видам других животных, например мышам и обезьянам. Путь передачи — съедение мяса инфицированных животных или контакт с мозговыми или биологическими веществами. Единственный вариант уберечься, по мнению ЦКЗ, исключить мясо инфицированных животных из рациона.

Отдельный риск распространения этой прионной болезни оленей в заповеднике включает в себя то, что возбудители болезни могут оставаться в среде, например в земле, очень долго для того, чтобы заразить большую массу оленей. Ученые пытаются выяснить, каким образом помешать распространению болезни, которая потенциально может угрожать и людям.

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