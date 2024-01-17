Вбиває гарантовано: у Китаї створили новий варіант коронавірусу, вчені стривожені

У дослідженні не виявлено, наскільки вірус небезпечний для людини

Вчені з Китаю створили новий смертоносний варіант коронавірусу, який призвів до загибелі 100% заражених мишей лише за 8 днів. При цьому є ймовірність того для людей він буде так само небезпечним.

Як повідомляє New York Post, деталі дослідження були оприлюднені в bioRxiv. Наголошується, що вірус GX_P2V є модифікованим варіантом "двоюрідного брата" коронавірусу, наслідки спалаху якого досі відчуваються у всьому світі.

Використані в експерименті миші теж були не простими, а генномодифікованими, так щоб генетичний склад їхнього мозку був схожим на людський. А тому є підстави вважати, що заразити людину він зможе так само легко, як і піддослідних гризунів.

Початкова версія вірусу GX/2017 була виявлена у малайзійських панголінів ще у 2017 році. Вчені пишуть, що їхня робота має нібито пролити світло на патогенність коронавірусу та дає чітку альтернативну модель для розуміння механізмів роботи коронавірусів, пов’язаних із сумнозвісним SARS-CoV-2.

За підсумками дослідження стало зрозуміло, що новий вірус зміг вразити легені, кістки, очі, трахеї та мозок піддослідних мишей, через що вони померли. Перед смертю гризуни швидко втрачали вагу, сутулилися і рухалися дуже мляво, але найцікавішим стало те, що їхні очі повністю побіліли.

У своєму дослідженні китайські вчені не кажуть, як вірус може вплинути на людей.

Західну наукову спільноту такі експерименти неабияк схвилювали. Так, експерт з епідеміології Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу зазначив, що жодного наукового інтересу в цьому дослідженні немає, а його проведення могло б завершитися катастрофою.

"Це жахливе дослідження, абсолютно безглузде з наукового погляду. Я не бачу жодного вагомого інтересу, який можна було б витягти з насильницького зараження дивної породи гуманізованих мишей випадковим вірусом. І навпаки, я можу передбачити, як такі речі можуть піти зовсім не за планом" ", — написав він у соцмережі X.

Як повідомлялося раніше, тим часом новий варіант коронавірусу Pirola дістався і до України, однак у МОЗ кажуть, що зараз епідемічна ситуація в країні не настільки небезпечна, щоб повертати масковий режим