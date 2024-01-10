2023 став найспекотнішим за всю історію людства: вчені з’ясували, чому нагрівається планета

Є кілька факторів, які вплинули на зміну клімату

2023 рік став найспекотнішим в історії людства. Середня приземна температура зросла майже на 0,2 градуса та становила 1,48 градуса за Цельсієм. Вчені побоюються серйозних наслідків через зміну температури.

Про це повідомили у Службі зміни клімату Європейського Союзу "Коперник", передає Science. Попередній рекорд потепління було встановлено у 2016 році.

"Екстремальні умови є драматичним свідченням того, наскільки далекі ми зараз від клімату, в якому розвивалася наша цивілізація", - сказав у своїй заяві директор "Коперника" Карло Буонтемпо.

Очікується, що незабаром рекордні показники температури 2023 року мають підтвердитись після аналізів NASA, Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, Метеорологічного бюро Сполученого Королівства та Землі Берклі.

Експерти назвали кілька причин рекордного підвищення температури, але домінуючим фактором є спалювання викопного палива людством. Однак, за словами вченого-атмосферника Майкла Даймонда, цього недостатньо, щоб пояснити раптовий сплеск температури.

Ще один фактор глобального потепління – кінець кліматичної моделі Ла-Нінья. Завдяки їй у період з 2020 по 2022 роки збільшилася кількість глибокої холодної води у східній частині Тихого океану, яка поглинала тепло та пригнічувала глобальні температури. У 2023 році ситуація змінилася явищем Ель-Ніньо, яке покрило екваторіальну частину Тихого океану теплими водами і почало підвищувати глобальні температури.

Як ще одне пояснення вчені призводять до зниження рівня забруднення, яке блокує світло. Як зазначає фізик-атмосферник із Центру космічних польотів імені Годдарда НАСА Тіанле Юань, супутники з космосу у 2022 році почали фіксувати результати переходу людства до чистіших джерел енергії. У статті, опублікованій у листопаді 2023 року, учений-кліматолог Джеймс Хансен припустив, що стримування забруднення прискорило потепління до 0,27 градусів за Цельсієм за десятиліття порівняно зі швидкістю 0,18 градусів Цельсія за десятиліття, що спостерігалося з 2170.

Через точно невстановлені причини потепління прогнози на 2024 рік невизначені. Водночас вчені стверджують, що довгострокова модель потепління, напевно, продовжиться, як і протягом десятиліть, — поки не припиниться спалювання викопного палива.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що влітку 2023 року вчені зафіксували аномальний рекорд. В усьому світі через це прокотилася хвиля масштабних пожеж.