Пінгвінячі забавки в Антарктиді: науковці опублікували кумедне відео з полярними пташками

"Гойдалку" обрали відповідну

У пінгвінів в Антарктиді розваги відповідні. Так під час морського виїзду полярники стали свідками того, як група пінгвінів гойдалася на невеликому айсбергу, та зафільмували цей момент.

Відео забавок птахів поширюють на сторінці Національного антарктичного наукового центру України в Instagram. Зазначається, що пінгвінів навколо станції мешкає чимало — понад 5 тисяч.

"Коли ти пінгвін в Антарктиці – то й гойдалка в тебе відповідна", — підписали ролик дослідники. Відео зафільмував системний механік 28-ї УАЕ та крутий драйвер Олександр Милашевський.

"На окрайці льоду зібралася ціла пінгвіняча тусовка. До субантарктичних пінгвінів, яких ви часто бачите на наших фото, бо навколо станції їх мешкає понад 5 тисяч, доєдналися й пінгвіни Аделі (цих птахів саме на нашому острові зовсім небагато)", — йдеться у повідомленні.

Побавившись, пернаті трохи відпочили, погомоніли між собою та вирушили далі полювати за крилем в океан, як пишуть науковці.

"Сподіваємося, цей ролик подарує вам трохи радісних митей навіть у нинішній непростий час", — додають наостанок у повідомленні з відео дослідники.

Раніше "Телеграф" писав, що українські метеорологи з Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) разом зі своїми іноземними колегами змогли виявити причину екстремального танення льодовиків на узбережжі Антарктики. З’ясувалося, що причиною є утворення нетипового гарячого ядра в атмосфері.