Пингвиньи забавы в Антарктиде: ученые опубликовали забавное видео с полярными птичками

"Качелю" выбрали соответствующую

У пингвинов в Антарктиде развлечения соответствующие. Так во время морского выезда полярники стали свидетелями того, как группа пингвинов качалась на небольшом айсберге и сняли этот момент.

Видео забав птиц распространяют на странице Национального антарктического научного центра Украины в Instagram. Отмечается, что пингвинов вокруг станции обитает немало — более 5 тысяч.

"Если ты пингвин в Антарктике — то и качели у тебя соответствующие", — подписали ролик исследователи. Видео запечатлел системный механик 28-й УАЭ и крутой драйвер Александр Милашевский.

"На краю льда собралась целая пингвинья тусовка. К субантарктическим пингвинам, которых вы часто видите на наших фото, потому что вокруг станции их проживает более 5 тысяч, присоединились и пингвины Адели (этих птиц именно на нашем острове совсем немного)", — говорится в сообщении.

Позабавившись, пернатые немного отдохнули, поговорили между собой и отправились дальше охотиться за крыльями в океан, как пишут ученые.

"Надеемся, этот ролик подарит вам немного радостных мгновений даже в нынешнее непростое время", — добавляют напоследок в сообщении с видео исследователи.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские метеорологи из Национального антарктического научного центра (НАНЦ) вместе со своими иностранными коллегами смогли выявить причину экстремального таяния ледников на побережье Антарктики. Выяснилось, что причина образования нетипичного горячего ядра в атмосфере.