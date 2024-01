А ви знали, скільки пластику у бутильованій воді? Результати досліджень неприємно дивують

Наночастинки пластику здатні проникати у клітини людей і навіть ембріонів

Вчені з Колумбійського університету розробили новий метод виявлення мікропластику у бутильованій воді. Вони виявили, що в 1 л рідини може бути понад 240 тисяч мікроскопічних частинок синтетичних полімерів.

Це набагато більше, ніж передбачалося раніше. Про це йдеться у статті, опублікованій у Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вченим вдалося з’ясувати, що у бутельованій воді знаходиться понад 240 тисяч наночастинок пластику. Для порівняння, одна така частка буде приблизно 1/70 середньої товщини людського волосся. Результати нових досліджень перевершили старі у 100 разів. Але тоді науковці брали до уваги лише мікропластик. Це більші частки.

Як проводили дослідження

Вчені шукали у воді трьох популярних брендів у США сім типів пластику. Серед них був ПЕТ, який використовується для виробництва пляшок. Особливу увагу звертали також на поліамід. Цей пластик міститься у фільтрах, які використовують для очищення води перед розливом у тару.

У кожному літрі рідини вчені виявили величезну кількість частинок пластику. Залежно від бренду, їх було від 110 до 370 тис. Мало того, понад 90% частинок припало на нанопластик.

Як йдеться у дослідженні, він є ще небезпечнішим, ніж мікропластик. Такі маленькі частинки легко можуть проникнути в клітини людини й навіть ембріонів. Вони легко проникають у кровотік і мають можливість пройти крізь плаценту.

У 2022 році вчені, які досліджували бутильовану та водопровідну воду, вказали, що у першій набагато більше мікропластику. Пізніші експерименти довели, що збільшити кількість частинок у рідині може навіть просте відкривання або закривання кришки.

Раніше "Телеграф" писав, що 2023 рік став найспекотнішим за всю історію людства. Науковці назвали причини аномального потепління.