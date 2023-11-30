"Можна їздити на мотоциклі та "Жигулях": житель Сумської області видобуває бензин із пластику

Чоловік використав самогонний апарат діда

Мешканець села Кам’янка Сумської області Віталій Куколь на своєму дворі налагодив виробництво бензину та дизеля. Причому сировиною для палива став звичайний пластик.

Про це повідомляє "Суспільне Суми". Чоловік модернізував самогонний апарат діда та отримав обладнання для переробки пластикових відходів на бензин.

Вміст пристрою нагрівається до температури 400 градусів за Цельсієм. Після цього починається процес дегідратації. У результаті пластик розпадається на бензин, дизельне паливо, віск, парафін та вазелін. У процесі також виділяються ізопропан, ізобутан та водень (гази).

Віталій Куколь зазначає, що з 1 кг сировини виходить близько 200 г бензину, 150 г гасу та 300 г дизельного палива. Воско-парафіново-вазелінової суміші синтезується приблизно 350 г. Близько 5% від загальної маси припадає на гази, що випаровуються.

Бензин виходить із домішками, тому умілець очищає його. Для цього він додає воду та нагріває отримане паливо до 100 градусів.

Виробництво бензину та дизеля вручну

Віталій зізнається, що бензин виходить "слабкуватим". Октанове число вбирається у 76-80. Але цього вистачає для поїздок на мотоциклі та "Жигулях". Він мав ідею масштабувати виробництво палива (і не тільки), але постало питання про гроші.

Умілець звертався до представників місцевої та обласної влади, щоб вони підтримали його ініціативу. Проте від нього відмахнулись.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з автомобілем, якщо переплутати бензин із дизелем і заправити його не тим паливом.