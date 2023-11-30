"Можно ездить на мотоцикле и "Жигулях": житель Сумской области добывает бензин из пластика

Мужчина использовал самогонный аппарат деда

Житель села Каменка Сумской области Виталий Куколь на своем дворе наладил производство бензина и дизеля. Причем сырьем для топлива стал обычный пластик.

Об этом сообщает "Суспільне Сумы". Мужчина модернизировал самогонный аппарат своего деда, и получил оборудование для переработки пластиковых отходов на бензин.

Содержимое в устройстве нагревается до температуры в 400 градусов по Цельсию. После этого начинается процесс дегидратации. В итоге пластик распадается на бензин, дизельное топливо, воск, парафин и вазелин. В процессе также выделяются изопропан, изобутан и водород (газы).

Виталий Куколь отмечает, что из 1 кг сырья получается порядка 200 г бензина, 150 г керосина и 300 г дизельного топлива. Воско-парафиново-вазелиновой смеси выходит примерно 350 г. Около 5% от общей массы приходится на испаряющиеся газы.

Бензин получается с примесями, поэтому умелец очищает его. Для этого он добавляет воду и нагревает полученное топливо до 100 градусов.

Производство бензина и дизеля кустарным способом

Виталий признается, что бензин получается "слабоватым". Октановое число не превышает 76-80. Но этого хватает для поездок на мотоцикле и "Жигулях". У него была идея масштабировать производство топлива (и не только), но встал вопрос о деньгах.

Умелец обращался к представителям местной и областной власти, чтобы они поддержали его инициативу. Однако от него отмахнулись.

Ранее "Телеграф" писал, что будет с автомобилем, если перепутать бензин с дизелем и заправить его не тем топливом.