А вы знали, сколько пластика в бутилированной воде? Результаты исследований неприятно удивляют

Наночастицы пластика способны проникать в клетки людей и даже эмбрионов

Ученые из Колумбийского университета разработали новый метод обнаружения микропластика в бутилированной воде. Они выявили, что в 1 л жидкости может быть более 240 тысяч микроскопических частиц синтетических полимеров.

Это гораздо больше, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученым удалось выяснить, что в бутилированной воде находится свыше 240 тысяч наночастиц пластика. Для сравнения, одна такая частица будет примерно 1/70 средней толщины человеческого волоса. Результаты новых исследований превзошли старые в 100 раз. Но тогда научные деятели брали во внимание лишь микропластик. Это более крупные частицы.

Как проводили исследования

Ученые искали в воде трех популярных брендов в США семь типов пластика. Среди них был ПЭТ, который используется для производства бутылок. Особое внимание также обращали на полиамид. Этот пластик содержится в фильтрах, которые используют для очистки воды перед разливом в тару.

В каждом литре жидкости ученые обнаружили огромное количество частиц пластика. В зависимости от бренда, их было от 110 до 370 тыс. Более того, свыше 90% из частиц пришлось на нанопластик.

Как говорится в исследовании, он является еще более опасным, чем микропластик. Настолько маленькие частицы без труда могут проникнуть в клетки человека и даже эмбрионов. Они легко оказываются в кровотоке и имеют возможность пройти сквозь плаценту.

В 2022 году ученые, которые исследовали бутилированную и водопроводную воду, указали, что в первой намного больше микропластика. Более поздние эксперименты доказали, что увеличить количество частиц в жидкости может даже простое открывание или закрывание крышки.

