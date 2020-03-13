Запуск корабля на Марс перенесли через коронавірус

Європейські та російські фахівці перенесли запуск корабля на Марс через коронавірус.
Про це йдеться на сайті "Роскосмосу". "З урахуванням рекомендацій генеральних інспекторів з європейської і російської сторони фахівці проекту "Екзомарс" прийшли до висновку, що проведення випробувань, необхідних для підтвердження придатності всіх компонентів космічного апарата для запуску на Марс, вимагає додаткового часу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, сторони змушені були визнати, що під час заключного етапу підготовки місії "Екзомарс" хід робіт був порушений у зв'язку з загальним погіршенням епідеміологічної ситуації в країнах Європи.
"Ми прийняли важке і, разом з тим, зважене рішення про перенесення запуску місії на 2022 рік.
Воно зумовлене насамперед вимогою до максимальної надійності всіх систем космічного апарату „Екзомарс“, а також обставинами непереборної сили, викликані погіршенням епідеміологічної ситуації в Європі, що практично зупинило можливості робочих поїздок наших фахівців на партнерські підприємства", - заявив керівник Роскосмоса та ЄКА Дмитро Рогозін.