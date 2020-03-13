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Запуск корабля на Марс перенесли через коронавірус

Запуск корабля на Марс перенесли через коронавірус
18:20 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини науки:Спалах інфекції завадив завершити останній етап підготовки місії "Екзомарс".

Європейські та російські фахівці перенесли запуск корабля на Марс через коронавірус.

Про це йдеться на сайті "Роскосмосу". "З урахуванням рекомендацій генеральних інспекторів з європейської і російської сторони фахівці проекту "Екзомарс" прийшли до висновку, що проведення випробувань, необхідних для підтвердження придатності всіх компонентів космічного апарата для запуску на Марс, вимагає додаткового часу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сторони змушені були визнати, що під час заключного етапу підготовки місії "Екзомарс" хід робіт був порушений у зв'язку з загальним погіршенням епідеміологічної ситуації в країнах Європи.

"Ми прийняли важке і, разом з тим, зважене рішення про перенесення запуску місії на 2022 рік.

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Воно зумовлене насамперед вимогою до максимальної надійності всіх систем космічного апарату „Екзомарс“, а також обставинами непереборної сили, викликані погіршенням епідеміологічної ситуації в Європі, що практично зупинило можливості робочих поїздок наших фахівців на партнерські підприємства", - заявив керівник Роскосмоса та ЄКА Дмитро Рогозін.

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Космос, Марс, Космічний корабель, Коронавірус.
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