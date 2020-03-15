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NASA розглядає можливість висадки астронавтів на Місяць без орбітальної станції

NASA розглядає можливість висадки астронавтів на Місяць без орбітальної станції
08:58 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: pixabay

Новини науки:Агентство хоче повернути людей на супутник Землі до 2024 року.

NASA розглядає можливість висадки астронавтів на Місяць без використання орбітальної станції Lunar Orbital Platform-Gateway, яка розглядалася як один з інструментів з повернення людей на супутник Землі. Про це заявив голова департаменту досліджень людини NASA Дуг Ловерро, повідомляє Spacenews.

За його словами, агентство прагне убезпечити майбутню висадку людей на Місяць від можливих ризиків, пов'язаних з орбітальною станцією. На даний момент повернення астронавтів NASA на Місяць в рамках програми "Артеміда" заплановане на 2024 рік.

Ловерро зазначив, що з моменту підписання контракту до висадки апарату місії "Аполлон 11" на Місяць минуло 6,5 років. До дедлайну ж, встановленого на даний момент, залишилося менше п'яти років. Тому агентство має намір виключити всі можливі ризики, які можуть завадити досягненню поставленої мети.

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Він також додав, що NASA не відмовляється від запуску орбітальної станції. За словами Ловерро, станція просто не буде вважатися критично важливим елементом висадки на Місяць у 2024 році. Він також зазначив, що це дозволить створити більш досконалу програму Gateway.

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НАСА, Місяць, Астронавти, Висадка астронавтів.
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