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NASA запускає нову місію

NASA запускає нову місію
20:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини науки:Американське космічне агентство повідомило про нову дослідницьку місію.

Національне агентство США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) обрало місію з шести невеликих супутників для дослідження магнітних бур біля Землі.

Про це повідомляє Space News.

"NASA оголосила про фінансування розробки кластеру з шести малих супутників, які будуть літати над геостаціонарною орбітою для дослідження магнітних бур", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві вважають, що місія Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE) є місією "можливостей" для своєї геліофізичної програми.

Як повідомляє портал, вартість місії сягатиме 62,2 мільйона доларів США, а її запуск запланований на липень 2023 року.

Зазначається, що SunRISE складатиметься з шести невеликих супутників, які будуть літати в діапазоні 10 км біля планети Земля. Разом супутники сформують віртуальний радіотелескоп.

NASA також йде на карантин

Місія передаватиме на Землю магнітні хвилі, пов’язані з сонячними бурями, адже з самої планети неможливо їх виявити через втручання іоносфери нашої планети.

Наукові, у свою чергу, переконані, що місія допоможе їм краще зрозуміти, яка саме сонячна діяльність може призвести до великих магнітних бур.

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НАСА, Космос, Дослідження, Магнітні бурі.
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