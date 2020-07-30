NASA запустить чергову місію на Марс для пошуку ознак життя

Американське космічне агенство NASA 30 липня планує запустити свою останню місію на Марс, яка встановить ще один марсохід на «червону планету» для пошуку ознак давнього мікробного життя.

Запуск ракети Atlas V541 з марсоходом запланований на 11:50 за Грінвічем (14:50 за Києвом) із мису Канаверал, штат Флорида.

Марсохід "Perseverance", назву якому дав семикласник з США, якщо все піде за планом, досягне «червоної планети» 18 лютого 2021 року.

Мінімальна програма досліджень розрахована на два земних роки, але, швидше за все, вона буде продовжена. Основними науковими цілями марсохода стануть вивчення геології Марса та історії його еволюції, пошуки слідів життя, а також відбір і підготовка зразків грунту для доставки на Землю в майбутньому.

Крім різноманітних наукових систем, на борту марсохода також розміщений невеликий вертоліт, який, як вважають вчені, зможе літати над марсіанським ґрунтом.

Літальний апарат виводиться ракетоносієм United Launch Alliance Atlas V 541.

Місце посадки - Кратер Джезеро має ширину 45 кілометрів і розташований на західному краю Рівнини Ісіди — гігантського басейну на північ від марсіанського екватора, утвореного в момент, коли космічне тіло вдарилося об поверхню Марса.

Ровер має на борту унікальний вертоліт. Чому унікальний. Тому що атмосфера на Марсі разріджена, тому лопасті гвинта мають обертатися у 5 разів швидше, ніж на землі. Що є дуже складно забезпечити технічно. Але можливо.

Ровер має місію з поверненням на Землю із залишками породи. Це буде першою місією в історії людства, коли б щось поверталося на Землю з іншої планети. Ну, й, по-друге, людство вперше отримає частину іншої планети на Землі.

Це вже буде дев’ята посадка NASA на Марс з урахуванням попередніх місій марсоходів і космічних кораблів.

Один із роверів Curiosity все ще активний. З моменту приземлення в 2012 році він пройшов 23 км планети.

Раніше Китай запустив марсохід, який повинен прибути на Марс до травня 2021 року. Тобто, до середини наступного року на планеті може з’явитися три активних марсоходи.