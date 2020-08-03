Скачать
Понеділок, 03.08.2020
Через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано
Через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано
У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації за катастрофу МАУ
У МЗС розповіли, коли Іран виплатить компенсації за катастрофу МАУ
Форвард Майамі Батлер не допоможе Хіт у найближчих матчах
Форвард Майамі Батлер не допоможе Хіт у найближчих матчах
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках
Привітання з днем залізничника у віршах, прозі та картинках

Науковці провели дослідження в підземеллі Святої Софії у Стамбулі

Науковці провели дослідження в підземеллі Святої Софії у Стамбулі
11:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Турецькі науковці провели дослідження підземних систем водостоків Святої Софії в Стамбулі та вивчили можливість відновлення їхнього функціонування. Про це йдеться в інформації, розповсюдженій науковцями університету Фатіх Султан Мехмет, які проводили дослідження.

«Нам слід думати про ці тунелі, як про судини. Якщо ці канали можна буде відновити та налагодити повторне функціонування, ми дамо змогу будівлі дихати», - сказав доцент факультету архітектури та дизайну Хасан Фират Дікер.

Проєкт дослідження підземних споруд Святої Софії розпочався в період, коли вона мала статус музею. Вчені тоді виявили близько 900 метрів підземних водостоків та споруд, система яких розміщена у підземному просторі під Святою Софією. Завдяки цій системі здійснюється вентиляція будівлі, що захищає від надмірної вологості.

«Ми здійснили ренгологічне дослідження. Окрім вже відомих водостоків, нам також вдалося дістатися до місць, в які раніше не можна було потрапити. Ми знайшли нові підземелля», - розповів науковець.

За його словами, якщо існуючі комунікації розчистити, то споруді непотрібне жодне штучне кондиціонування повітря.

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею собору Святої Софії у Стамбулі, що дозволяє знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Фізики спростували наявність "ефекту метелика"

Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини заявив, що це внутрішнє питання Туреччини й думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії, збудований за імператора Візантії Юстиніана у 537 році, понад тисячу років був найбільшим храмом християнського світу. Після захоплення Константинополя османами та падіння Візантійської імперії 1453 року його перетворили на головну мечеть Османської держави.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Собор, Наука, Мечеть.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Міністра внутрішніх справ Індії госпіталізували з коронавірусною інфекцією
02 Форвард Майамі Батлер не допоможе Хіт у найближчих матчах
03 Кайсеріспор Кравця збереже прописку в турецькій Суперлізі
04 Новим головним тренером Зорі стане Бабич
05 У штаті Вікторія в Австралії оголосили режим катастрофічного стану через коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві вночі частково перекриють рух Дегтярівською
У Києві вночі частково перекриють рух Дегтярівською
Держдеп США: Трамп вживе заходів проти програмного забезпечення з Китаю
Держдеп США: Трамп вживе заходів проти програмного забезпечення з Китаю
Експорт українського м’яса з початку року впав на понад 12%
Експорт українського м’яса з початку року впав на понад 12%
Модель Аліна Байкова приголомшила відвертим образом
Модель Аліна Байкова приголомшила відвертим образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся