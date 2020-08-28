Скачать
П'ятниця, 28.08.2020
ВООЗ прогнозує зростання смертності від COVID-19 до зими
ВООЗ прогнозує зростання смертності від COVID-19 до зими
Україна знову закрила кордони для іноземців
Україна знову закрила кордони для іноземців
Молодіжна збірна України зіграє в Гельсінкі
Молодіжна збірна України зіграє в Гельсінкі
Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro з'явились у мережі
Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro з'явились у мережі

"Я тебе породив, я тебе і вб'ю": вчені вирішили боротися з хворобами, що передаються комарами, за допомогою - комарів

"Я тебе породив, я тебе і вб'ю": вчені вирішили боротися з хворобами, що передаються комарами, за допомогою - комарів
Оновлено 08:44 Сьогодні Телеграф hightech.fm pexels.com
Протягом десятиліть дослідники ламали голову над тим, як боротися зі смертельними хворобами, що передаються комарами, такими як лихоманка денге. Але чи можна вирішити цю проблему за допомогою самих комарів?

Французька компанія InnovaFeed, що спеціалізується на виробництві комах для годівлі тварин, в партнерстві з Австралійської дослідницької програмою World Mosquito Program (WMP) розробляє те, що, за її словами, є першим промисловим виробництвом комарів. Потім цих комарів планують модифікувати і відправляти в дикі популяції, щоб зменшити їх чисельність.

Оскільки рівень зараження комарами збільшується, компанії і дослідники поспішають розробити ефективні засоби боротьби з населенням кровосисних істот. За останні два десятиліття кількість випадків лихоманки денге збільшилася у вісім разів, з 500 000 випадків у 2000 році до 4,2 млн в 2019 році.

У більшості випадків денге викликає підвищення температури тіла, нудоту, болі в м'язах і суглобах, але може привести і до летального результату, якщо спровокує внутрішня кровотеча або вразить життєво важливі органи.

Віруси денге і ЗІКу представляють собою справжню проблему для Франції, оскільки в останні роки на її заморських територіях в Індійському океані, Тихому океані і Південній Америці відбулися великі спалахи.

Зростання показників інфікування лихоманкою денге, ЗІКу, чикунгунья і жовтою лихоманкою спонукав австралійську дослідницьку групу розширити масштаби попередніх проектів. Десять років тому WMP виступила з проектом, частково фінансуються Фондом Білла і Мелінди Гейтс, по вакцинації самок комарів бактерією, яка запобігає передачі вірусів, таких як денге, людям.

Цих комарів, які є переносниками бактерії Wolbachia, випустили в Австралії, потім в Бразилії, на заморських територіях Франції в Новій Каледонії і Індонезії. В Індонезії дослідження впливу, проведене на 300 000 чоловік, показало, що рівень зараження денге знизився на 77% в регіонах, де були завезені модифіковані комарі.

Партнерство між InnovaFeed і WMP направлено на те, щоб вивести цей метод на новий рівень якості.

Інша компанія Oxitec, що базується у Великобританії, але фінансується американськими фондами, отримала від агентства США із захисту навколишнього середовища зелене світло на випуск своїх лабораторно модифікованих комарів у Флориді.

Безпечні, що не кусають самці москітів Oxitec призначені для придушення місцевих диких популяцій комарів, що поширюють хвороби. Комарі несуть в собі самообмежуються ген, який означає, що, коли виведені самці-комарі спаровуються з дикими самками, їх потомство успадковує копію цього гена, який не дозволяє самкам дожити до дорослого життя.

Археологи знайшли місце чудесних діянь Ісуса Христа (Фото)

Як наслідок, спостерігається скорочення популяції диких шкідників.

Близько 750 мільйонів генетичних комарів будуть випущені для боротьби з природними комарами у Флориді.

Вчені попереджають, що глобальне потепління може спровокувати спалахи лихоманки денге, чикунгунья або ЗІКу в майбутньому, оскільки комарі процвітають при високих температурах і мають більш тривалі періоди розмноження.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Наука, Комар, Хвороба.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro з'явились у мережі
02 Справа про отруєння Навального: в РФ проводять понад два десятки перевірок
03 Молодіжна збірна України зіграє в Гельсінкі
04 Путін про "вагнеровцях" в Білорусі: Це спільна операція українських і американських спецслужб
05 Фани б'ють на сполох: шанувальникам не сподобався новий опікун Брітні Спірс
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Єгипет знову відкриває піраміди для туристів
Єгипет знову відкриває піраміди для туристів
У самопроголошеній &quot;ДНР&quot; ввели смертну кару
У самопроголошеній "ДНР" ввели смертну кару
Вибух і пожежа сталися на Одеському нафтопереробному заводі (Фото і відео)
Вибух і пожежа сталися на Одеському нафтопереробному заводі (Фото і відео)
&quot;Лелею цей час&quot;: вагітна Джіджі Хадід показала ніжні знімки, продемонструвавши свій животик
"Лелею цей час": вагітна Джіджі Хадід показала ніжні знімки, продемонструвавши свій животик
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся