"Я тебе породив, я тебе і вб'ю": вчені вирішили боротися з хворобами, що передаються комарами, за допомогою - комарів

Протягом десятиліть дослідники ламали голову над тим, як боротися зі смертельними хворобами, що передаються комарами, такими як лихоманка денге. Але чи можна вирішити цю проблему за допомогою самих комарів?

Французька компанія InnovaFeed, що спеціалізується на виробництві комах для годівлі тварин, в партнерстві з Австралійської дослідницької програмою World Mosquito Program (WMP) розробляє те, що, за її словами, є першим промисловим виробництвом комарів. Потім цих комарів планують модифікувати і відправляти в дикі популяції, щоб зменшити їх чисельність.

Оскільки рівень зараження комарами збільшується, компанії і дослідники поспішають розробити ефективні засоби боротьби з населенням кровосисних істот. За останні два десятиліття кількість випадків лихоманки денге збільшилася у вісім разів, з 500 000 випадків у 2000 році до 4,2 млн в 2019 році.

У більшості випадків денге викликає підвищення температури тіла, нудоту, болі в м'язах і суглобах, але може привести і до летального результату, якщо спровокує внутрішня кровотеча або вразить життєво важливі органи.

Віруси денге і ЗІКу представляють собою справжню проблему для Франції, оскільки в останні роки на її заморських територіях в Індійському океані, Тихому океані і Південній Америці відбулися великі спалахи.

Зростання показників інфікування лихоманкою денге, ЗІКу, чикунгунья і жовтою лихоманкою спонукав австралійську дослідницьку групу розширити масштаби попередніх проектів. Десять років тому WMP виступила з проектом, частково фінансуються Фондом Білла і Мелінди Гейтс, по вакцинації самок комарів бактерією, яка запобігає передачі вірусів, таких як денге, людям.

Цих комарів, які є переносниками бактерії Wolbachia, випустили в Австралії, потім в Бразилії, на заморських територіях Франції в Новій Каледонії і Індонезії. В Індонезії дослідження впливу, проведене на 300 000 чоловік, показало, що рівень зараження денге знизився на 77% в регіонах, де були завезені модифіковані комарі.

Партнерство між InnovaFeed і WMP направлено на те, щоб вивести цей метод на новий рівень якості.

Інша компанія Oxitec, що базується у Великобританії, але фінансується американськими фондами, отримала від агентства США із захисту навколишнього середовища зелене світло на випуск своїх лабораторно модифікованих комарів у Флориді.

Безпечні, що не кусають самці москітів Oxitec призначені для придушення місцевих диких популяцій комарів, що поширюють хвороби. Комарі несуть в собі самообмежуються ген, який означає, що, коли виведені самці-комарі спаровуються з дикими самками, їх потомство успадковує копію цього гена, який не дозволяє самкам дожити до дорослого життя.

Як наслідок, спостерігається скорочення популяції диких шкідників.

Близько 750 мільйонів генетичних комарів будуть випущені для боротьби з природними комарами у Флориді.

Вчені попереджають, що глобальне потепління може спровокувати спалахи лихоманки денге, чикунгунья або ЗІКу в майбутньому, оскільки комарі процвітають при високих температурах і мають більш тривалі періоди розмноження.