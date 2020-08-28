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Дівчинка чи хлопчик: палеонтологи розповіли, як визначити стать у динозавра

Дівчинка чи хлопчик: палеонтологи розповіли, як визначити стать у динозавра
11:27 Сьогодні Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Вчені давно обговорюють проблему ідентифікації статі у динозаврів і шукають шляхи її вирішення. Однак до сих пір численні спроби навчитися відрізняти самця древніх "жахливих ящерів" від самки виявилися безуспішними.

У левів є гриви, у самців павичів - великий і яскравий хвіст, самки орлів і яструбів зазвичай приблизно на 30% більше самців, а у ящірок все навпаки (крім геконів). Однак, зазначають фахівці, якби у нас на руках були лише скам'янілі останки перерахованих вище тварин, то і їх стать ми б навряд могли розрізнити, оскільки ці ключові характеристики виявилися б втраченими. З цією проблемою і стикаються палеонтологи: буває важко сказати, чи належать динозаври з різними специфічними рисами до різних видів, який їхній вік, самка перед нами або самець.

Однак в новій статті, опублікованій в журналі Biological Journal of the Linnean Society, вчені з США, Франції і Великобританії показали, як за допомогою методу статистичного аналізу в теорії можна визначити ступінь статевого диморфізму за останками динозаврів. "Це абсолютно новий спосіб поглянути на скам'янілості і оцінити ймовірність того, що риси, які ми бачимо, корелюють з підлогою", - розповів Еван Сайтта, науковий співробітник Філдовского музею природної історії в Чикаго і провідний автор дослідження.

Навіть якщо, наприклад, виявиться скелет динозавра зі скам'янілими яйцями, не можна бути до кінця впевненим в статевій приналежності цієї тварини. Адже самки і самці багатьох птахів - сучасних динозаврів - зазвичай сильно розрізняються між собою, але деякі самці можуть висиджувати яйця. Споріднені динозаврам крокодили теж демонструють статеві анатомічні відмінності. Так що, швидше за все, самки і самці багатьох видів динозаврів будуть відрізнятися один від одного по безлічі ознак.

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Однак не всі відмінності всередині одного виду тварин обов'язково обумовлені статево. Наприклад, у людей зростання зазвичай належать до вторинних статевих ознак (хоча винятки тут нормальні), але інші риси, наприклад колір очей або волосся, ні про що не говорять. Оскільки ми не знаємо, чи були більші динозаври стовідсотково самцями, а з великими гребенями на головах - самками, автори нового дослідження вирішили шукати закономірності у відмінностях між особинами одного і того ж виду. Для цього вони досліджували задокументовані дані про безліч скам'янілостей і сучасних "родичів" динозаврів, після чого провели математичні розрахунки.

Раніше статевий диморфізм у вимерлих ящерів намагалися виявити за допомогою перевірки статистичної значущості: дані спочатку збирають, а потім розраховують імовірність того, що результати могли бути отримані по чистій випадковості (так лікарі визначають, корисніше нові ліки, ніж плацебо). Такий метод аналізу іноді працює для великих і "чистих" наборів даних.

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Однак, зазначає Сайтта, викопних зразків динозаврів не так багато або вони неповні і погано збереглися. Тому у випадку з цими тваринами перевірка статистичної значущості призводить до хибнонегативних результатів: оскільки вибірки малі, для отримання позитивного результату потрібно великий набір відмінностей між статями.

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Замість цього команда вчених вирішила поекспериментувати з оцінкою розміру ефекту (effect size): за їхніми словами, цей метод краще підходить для невеликих наборів даних, оскільки таким чином оцінюють ступінь статевого диморфізму і обчислюють невизначеність в цій оцінці. Крім того, в цьому випадку враховуються природні варіації. Щоб отримати якийсь результат, Сайтта і його колеги написали код для запуску статистичного моделювання, після чого в спеціальну програму вони завантажили дані по скам'янілостям динозаврів.

"Ми пропонуємо основу для вивчення статевого диморфізму за скам'янілостям, приділяючи особливу увагу ймовірним вторинних статевих ознак і перевіряючи всі альтернативні гіпотези на предмет їх варіації з використанням декількох ліній доказів. У багатьох випадках оцінки статевого диморфізму можуть бути досить точними, і подальший розвиток методів по визначенню статі і обліку внутрішньостатевих варіацій (наприклад, змішане моделювання) підвищить точність ", - відзначають автори роботи.

Так, палеонтологи виявили, що дорослі майазаври сильно розрізняються за розміром. Аналіз показує, що ця ознака з більшою ймовірністю характеризує підлогу у цього виду, ніж відмінності, які спостерігаються у інших видів динозаврів. Хоча, як показують дані, представники однієї статі явно були приблизно на 45% більші за представників іншої статі,

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Палеонтология, Стать, Динозаври.

Автор:

Телеграф
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