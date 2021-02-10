Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка

Поки Білл Гейтс, який нещодавно вакцинувався від коронавирусу, оголошує нові передбачення від свого імені, де прогнозує сумні наслідки для людства від зміни клімату, а також біотероризм - люди масово намагаються врятуватися від сьогоднішніх загроз у вигляді смертельних вірусів та інфекцій. Так, компанія Pfizer пообіцяла обов'язкові поставки своєї вакцини в Україну, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація українців почнеться вже через тиждень.

Тим часом "Телеграф" вирішив наочно продемонструвати ключові характеристики відомих вакцин, якими почали робити щеплення у всьому світі, в залежності від країни-виробника і вартості препарату.

Що відомо про вакцини від Covid-19 - інфографіка:

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про новий штам коронавирусу, який виявили у Великій Британії.