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Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка

Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
05:27 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Поки Білл Гейтс, який нещодавно вакцинувався від коронавирусу, оголошує нові передбачення від свого імені, де прогнозує сумні наслідки для людства від зміни клімату, а також біотероризм - люди масово намагаються врятуватися від сьогоднішніх загроз у вигляді смертельних вірусів та інфекцій. Так, компанія Pfizer пообіцяла обов'язкові поставки своєї вакцини в Україну, а міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація українців почнеться вже через тиждень.

Тим часом "Телеграф" вирішив наочно продемонструвати ключові характеристики відомих вакцин, якими почали робити щеплення у всьому світі, в залежності від країни-виробника і вартості препарату.

"Ковідний хвіст": інфекціоніст пояснила, які недуги провокує коронавірус і як з ними боротися

Що відомо про вакцини від Covid-19 - інфографіка:

 Інфографіка

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про новий штам коронавирусу, який виявили у Великій Британії.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 107

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Вакцини, Коронавірус, Covid-19.
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