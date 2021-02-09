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Вівторок, 09.02.2021
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"Ковідний хвіст": інфекціоніст пояснила, які недуги провокує коронавірус і як з ними боротися

"Ковідний хвіст": інфекціоніст пояснила, які недуги провокує коронавірус і як з ними боротися
14:32 Сьогодні Телеграф

Про те, що за ковідом слідує "постковідний" синдром або так званий "ковідний хвіст", говорити стали ще з минулої весни. Ледве не кожен, хто переніс коронавірус, нині розповідає, що наслідки цієї хвороби відчував ще деякий час після того, як був визнаний видужалим. Навіть ті, хто хворів "чимось схожим", але з якихось причин не робив тест на COVID-19 і не має офіційного підтвердження перенесеного захворювання. Люди запевняють, що до "корони" вони були набагато більш працездатними й активними та дивуються, що проходить тиждень за тижнем, а вони не можуть відновитися, повернутися до колишнього ритму життя. Крім того, у них стали з'являтися інші недуги або загострилися хронічні хвороби. На які органи та системи може вплинути коронавірус і як повернути здоров'я в норму?

"Телеграфу" про це розповіла медичний директор Медичного клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології ім. З.І.Красовіцкого і керівник групи експертів з інфекційних захворювань управління охорони здоров'я Сумської ОДА Ірина Троцька.

- Ірино Олександрівно, чи у кожного, хто перехворів, буває "ковідний хвіст"?

- Ні, він буває не завжди, але в більшості випадків все-таки спостерігається. У відсотковому відношенні назвати неможливо, оскільки хвороба ще вивчається, вона маловивчена.

- Якої "довжини" може бути цей ковідний хвіст - скільки триватимуть наслідки коронавірусу?

- З огляду на те, що хвороба нова, їй ще менш як рік, то складно назвати тривалість. Але в середньому, від 2-3 тижнів до 12-ти. Все-таки, більш тривалим він буває рідше. Хоча є таке поняття як Long Covid. Тобто, по типу хронічного ковіду, він може тривати довго і приймати хронічний перебіг.

Як виявилося, цей хвіст в залежності від набору ускладнень буває "пухнастим" або "тоненьким". За словами Ірини Троцької, у всіх людей відбувається по-різному: можуть вражатися багато органів і систем. Найчастіше це загальні явища за типом слабкості, швидкої стомлюваності, безсоння або, навпаки, сонливість вдень, зниження працездатності.

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- А які більш рідкісні недуги спостерігаються?

- Буває ураження серцевого м'яза, серцево-судинної системи. Трапляється, що на цьому тлі йде активація хронічної інфекції. Наприклад, якщо у хворого був цукровий діабет або тільки ще, говорячи простою мовою, переддіабет (просто зниження толерантності до глюкози), то після перенесеного ковіда розвивається вже типовий цукровий діабет. Якщо у хворого були незначні ураження, припустимо, нервової системи, то розвивається серйозна енцефалопатія. Набагато рідше може бути порушення психіки. Сімейні лікарі зрозуміють, про що я говорю, тому що іноді хворим, які перенесли ковід, потрібна навіть консультація психіатра. Також бувають ураження травного тракту - нерідко воно йде на всіх рівнях від шлунка до кишківника. Дуже часто у людей спостерігається ураження печінки за типом реактивного гепатиту або, може бути, навіть ураження нирок за типом нефропатії, пієлонефриту і т.д.

Іноді страждає сексуальна сфера, аж до розвитку імпотенції, порушення, зниження лібідо. У жінок може бути порушення оваріально-менструального циклу, ритму і тривалості, у деяких пропадають менструації, хоча вони ще знаходяться в репродуктивному віці.

І це все не кажучи про такі косметичні дефекти як випадання волосся, їх стоншення і ламкість. Іноді волосся, що раніше не в'юнилося, починає витися - і навпаки, розпрямляється кучеряве. Спостерігається ламкість нігтів, ураження шкірних покривів.

Я також спілкувалася зі стоматологами, багато хто говорить, що до них приходять люди, які перенесли ковід зі скаргами на проблеми з зубами: ті починають хитатися, випадати завчасно. Це якщо ми говоримо про літніх людей.

Інфекціоніст уточнює, що такі сильні ураження необов'язково є наслідком саме тяжкого перебігу ковіду.

- Найчастіше так, але не завжди. Буває, що людина перенесла легке захворювання, а у нього розвивається тривалий "хвіст", а буває важке захворювання і "хвостик" цей невеликий і швидко проходить. Тобто, варіанти різні.

- Якщо людина помітила у себе швидку стомлюваність або безсоння, що ви порадите їй робити?

- Є найпростіші практичні рекомендації.

1) Дотримуватися правильного режиму харчування та не переїдати перед сном. Вечеря повинна прийматися хоча б за 3 години до відходу до сну.
2) Виключити приймання алкоголю і кофеїновмісних напоїв перед сном.
3) Провітрювати приміщення, в якому спите.
4) Вечірні піші прогулянки допомагають швидше заснути.
5) Не варто захоплюватися переглядом телевізора або роботою за комп'ютером перед сном.
6) Підібрати зручну подушку та матрац.
7) Виділити час на денний сон при необхідності.
8) Нормалізувати режим роботи й відпочинку.
9) Важливо лягати в ліжко не з ознаками втоми, а з ознаками сонливості.
10) Якщо ж раптом посеред ночі ви прокинулися з прискореним серцебиттям та відчуттям нестачі повітря, необхідно навчитися не підхоплюватися з ліжка, а змусити себе спокійно дихати. Якщо тривога не йде, можна встати, повільно пройтись, випити води, заспокоїтися і знову лягти.

Якщо ж необхідне медикаментозне лікування, то для підбору препарату краще звернутися до невропатолога.

- А якщо турбують більш серйозні симптоми, людина відчуває явні збої в організмі, а прогулянки та сон не допомагають в цьому випадку?

- Тоді варто звернутися до сімейного лікаря і фахівців. Інфекціоніст уточнить, чи відбувається активізація герпетичної чи іншої інфекції й при необхідності підбере відповідне лікування, невролог допоможе нормалізувати сон, ендокринолог усуне гормональні порушення. Додатково може знадобитися допомога психолога, уролога, гастроентеролога та інших лікарів вузьких спеціальностей.

- І, мабуть, важливе питання: хто займається вивченням цих "ковідних хвостів"?

- Фахівців немає. До кого звертаються - ті й займаються: сімейні лікарі, кардіологи, невропатологи, урологи. Але, я вважаю, що необхідно створювати центри, в яких фахівці збиратимуть і вивчатимуть отриману інформацію. Але, в першу чергу, треба допомагати людям. Тому що в перспективі, думаю, це матиме великий попит.

Ну а поки що, більш легкі розлади намагаємося усунути самостійно, з усім, що несе загрозу здоров'ю, вирушаємо до професіоналів.

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Ірина Левченко
Автор: Ірина Левченко
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Коронавірус, Covid-19, Ірина Троцька, Наслідки коронавірусу.
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