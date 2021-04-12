Трактористи випадково натрапили на стародавній саркофаг у полі: що відомо про знахідку на Тернопільщині

У Чортківському районі Тернопільської області під час весняно-польових робіт випадково виявили стародавній саркофаг, вік якого може налічувати до 5000 років.

Про це повідомила директор Тернопільського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, археолог Марина Ягодинська, передає "Укрінформ".

"Сільський голова Ридодубів Чортківського району повідомив, що під час весняно-польових робіт за селом у полі трактор зачепив і проламав кам’яну брилу, під якою виявилися отвір. У ньому побачили людський череп. Коли археологи прибули на місце знахідки, то виявили у землі частину кам’яної домовини-саркофагу із місцевого "червоного" каменю. Кришка, теж кам’яна, була частково проломлена під час оброблення землі технікою", - розповіла Ягодинська.

Вона зазначила, що попередньо - це типове поховання часів або так званої комарівської культури, могильник "білопотоцького типу", або культури кулястих амфор.

"Тобто йдеться орієнтовно про IV тисячоліття до нашої ери", - сказала археолог.

Ягодинська зазначила, що незабаром планує виїхати на місце знахідки, де буде працювати група археологів.

Фахівці остаточно визначать вік саркофага і дослідять людські останки, які там зберігаються.

Комарівська культура - археологічна культура середнього і пізнього бронзового віку, названа від курганного могильника біля села Комарів Галицького району Івано-Франківської області України. Була поширена в Прикарпатті, Західного Поділля, на Волині, в Середньому Побужжі (територія сучасної Західної України), частково на правобережжі Середньої Наддніпрянщини в XV-XII століттях до н. е., на заході - до VIII-VII століть до н. е.

Культура кулястих амфор (англ. Globular Amphora culture) — археологічна культура епохи пізнього енеоліту, що існувала на території Дніпровського Правобережжя та межиріччі Пруту і Серету в IV—III тисячолітті до н. е. Назву культурі запропонував археолог Густаф Коссинна за характерними керамічними виробами властивими для цієї культури. Сусідами племен культури кулястих амфор були племена ямної культури, племена шнурової кераміки та племена баденської культури, а в ранні часи і племена трипільської культури.

На території України поділяється на два локальні варіанти — волинський та подільський. Племена культури кулястих амфор померлих ховали у прямокутних скринях, складених з кам'яних плит.

Як повідомлялося, в березні 2021 року в Одесі на розкопках була знайдена монета часів Золотої Орди.