Обнадійливо: вчені розповіли, як довго після COVID-19 можна не боятися повторного зараження

Вчені представили результати нового дослідження імунітету людей, які перехворіли на коронавірус, і розповіли, як довго в організмі зберігаються антитіла.

Про це з посиланням на медиків Страсбурзького університетського госпіталю пише Medrxiv.

Виявилося, що, в середньому, у людини відзначається стійкість до COVID-19 протягом 13 місяців. Вчені враховували валідацію серологічних аналізів безлічі представників госпіталю, які вилікувалися від легкого перебігу COVID-19.

Вчені говорять, що імунітет перехворілих коронавірусом людей зберігає довгострокову стійкість антитіл типу IgG більше року. І весь цей час організм має здатність для свого захисту від повторного інфікування. Втім, варто враховувати і індивідуальні особливості організму, і тяжкість перебігу хвороби.

Нагадаємо, вчені повідомили про прорив у діагностиці коронавірусу. Частинки COVID-19 тепер можна виявити за 1 секунду.