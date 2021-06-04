Світ близький до перемоги над СНІДом: в ООН зробили багатообіцяючу заяву

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), який спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД) вдасться подолати до 2030 року.

Про це з осторогою, хоча не без оптимізму заявила директорка-розпорядниця програми UNAIDS Вінні Б’яньїма.

"Якщо вони (країни, - Авт.) зможуть перекрити ці прогалини (покращити доступ хворих на ВІЛ до необхідних послуг, - Авт.) щодо конкретних груп найбільшого ризику, ми зможемо покласти СНІДові край до 2030 року", – сказала вона.

За словами Б’яньїми, якщо світ візьметься за боротьбу зі СНІДом на такому ж рівні, як і проти COVID-19, то ця "недовершена справа" стане "довершеною".

Згідно з статистикою, яку виклали в UNAIDS, принаймні 40 країн ідуть до того, щоб досягти 90-відсоткового скорочення пов’язаного зі СНІДом смертності до 2030 року, серед них і дев’ять країн зі сходу й півдня Африки.

Спільна програма ООН щодо ВІЛ/СНІД повідомляла, що минулого року у всьому світі жили з ВІЛ 37,6 мільйона людей, і близько двох третин із них отримували лікування.

Відзначимо, що з 5 червня 1981 року, коли вперше у США повідомили про таємничу імунодефіцитну хворобу, від ускладнень унаслідок СНІДу померли майже 35 мільйонів людей.

Як повідомляв "Телеграф" тільки за липень минулого року в Україні зафіксували +1356 випадків ВІЛ і 366 - СНІДу.