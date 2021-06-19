Вище за жирафа: вчені відкрили вид гігантських носорогів

На північному заході Китаю виявили новий вид стародавнього гігантського носорога - одного з найбільших ссавців, який жив на суші 26,5 мільйонів років тому.

Як повідомляє ВВС, носороги Paraceratherium linxiaense були знайдені на основі скам'янілостей, виявлених в провінції Ганьсу.

Стародавні тварини важили 21 тонну, що еквівалентно чотирьом великим африканським слонам. Цікавий і той факт, що ці звірі були вищими за жирафів: щоб добиратися до верхівок дерев, його голова була на відстані 7 метрів від землі.

Вчені кажуть, що повністю збережений череп і щелепна кістка говорять про те, що у тварини був тонкий череп, а також чіпкий носовий стовбур, аналогічний такому у сучасного тапіра.

Нагадаємо, австралійські вчені класифікували новий вид динозаврів як найбільший з коли-небудь знайдених.