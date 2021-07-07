МКС в небезпеці: NASA б'є на сполох через можливе зіткнення з невідомим об'єктом

В аерокосмічному агентстві США NASA заявили про потенційну загрозу для Міжнародної космічної станції. Згідно з прогнозами експертів, вже 8 липня МКС зблизиться з невідомим об'єктом, і існує ймовірність зіткнення.

Втім, в Роскосмосі заявили, що дане космічне тіло - всього-на-всього "космічне сміття". І, згідно з розрахунками росіян, мінімальна відстань складе 4,6 км, а ймовірність зіткнення - всього 3.12Е-11 (десять в мінус 11-му ступені).

У РФ також розкритикували американців за "порогову" оцінку, після якої "настає час нервувати", і переконані, що нічого поганого не станеться.

І NASA, і Роскосмос продовжують спостереження за невідомим об'єктом, який летить до МКС. Імовірно, він підлетить до станції на мінімальну відстань 8 липня о 16:16 за київським часом.

Нагадаємо, кораблі NASA планують відправити на Венеру - в США вже почали підготовку до складної та тривалої місії.