Новий рівень еко-активізму: вчені два місяці годували риб наркотиками, щоб довести їх шкоду

Вчені Чеського університету біологічних наук представили результати нового дослідження і довели, що риби можуть бути наркозалежними так само, як і люди.

Про це повідомляє журнал Hebergementwebs.

Дослідники говорять, що наркотики часто потрапляють в річки і озера, адже в спробах приховати заборонені речовини люди часто змивають їх в каналізацію. Таким чином в деяких річках Чехії зміст метамфетаміну досягає декількох сотень нанограмм на літр, і впливає на водних мешканців.

В рамках експерименту 120 вирощених в інкубаторії бурих форелей розділили на два 350-літрових резервуара. У першому вода була з метамфетаміном з такою ж концентрацією, як в чеських річках. Другий акваріум був з чистою водою.

Через два місяці вчені змінили воду в першому резервуарі на звичайну, а ще через 10 днів помістили рибу з обох резервуарів в новий, де потік води поділявся на два: перший - чистий, другий - з наркотиком. Цікаво, що вся форель, яка довгий час жила під впливом метамфетаміну, попливла саме до потоку з цією речовиною.

Таким чином, експерти впевнені, що риба так само піддається дії наркотиків, як і людина. Більш того, ці риби були менш активні, ніж зазвичай, і в природному середовищі це знизить їх шанси на виживання і розмноження.

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