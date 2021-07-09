Скачать
П'ятниця, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Готуй сани влітку: що потрібно робити вже зараз, щоб заощадити на опаленні взимку
Готуй сани влітку: що потрібно робити вже зараз, щоб заощадити на опаленні взимку
Стан важкий: на Львівщині 9-річна дитина потрапила в реанімацію через напад змії
Стан важкий: на Львівщині 9-річна дитина потрапила в реанімацію через напад змії
Яке свято 9 липня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 липня: народні прикмети і заборони
"Тримай щеплення": бездомний "вакцинував" москвича за відмову дати грошей
"Тримай щеплення": бездомний "вакцинував" москвича за відмову дати грошей

Новий рівень еко-активізму: вчені два місяці годували риб наркотиками, щоб довести їх шкоду

Новий рівень еко-активізму: вчені два місяці годували риб наркотиками, щоб довести їх шкоду
03:29 Сьогодні Телеграф

Вчені Чеського університету біологічних наук представили результати нового дослідження і довели, що риби можуть бути наркозалежними так само, як і люди.

Про це повідомляє журнал Hebergementwebs.

Дослідники говорять, що наркотики часто потрапляють в річки і озера, адже в спробах приховати заборонені речовини люди часто змивають їх в каналізацію. Таким чином в деяких річках Чехії зміст метамфетаміну досягає декількох сотень нанограмм на літр, і впливає на водних мешканців.

В рамках експерименту 120 вирощених в інкубаторії бурих форелей розділили на два 350-літрових резервуара. У першому вода була з метамфетаміном з такою ж концентрацією, як в чеських річках. Другий акваріум був з чистою водою.

Через два місяці вчені змінили воду в першому резервуарі на звичайну, а ще через 10 днів помістили рибу з обох резервуарів в новий, де потік води поділявся на два: перший - чистий, другий - з наркотиком. Цікаво, що вся форель, яка довгий час жила під впливом метамфетаміну, попливла саме до потоку з цією речовиною.

Таким чином, експерти впевнені, що риба так само піддається дії наркотиків, як і людина. Більш того, ці риби були менш активні, ніж зазвичай, і в природному середовищі це знизить їх шанси на виживання і розмноження.

Нагадаємо, наскільки забруднені Чорне і Азовське моря, чому "цвіте" вода і де в Україні безпечно купатися розповів в інтерв'ю "Телеграфу" директор Науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря", кандидат географічних наук Віктор Коморін.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 42

Все по темі:

Наркотики, Чехия, Риба, Дослідження, Вчені.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 На тлі розлучення: чоловік Саші Бо показав, як проводить час з сином (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Страшніше штаму &quot;Дельта&quot;: в США знайшли мутацію COVID-19, що руйнує антитіла до вірусу
Страшніше штаму "Дельта": в США знайшли мутацію COVID-19, що руйнує антитіла до вірусу
Кричав про &quot;російський&quot; Крим: в харківському барі вночі сталася поножовщина (відео)
Кричав про "російський" Крим: в харківському барі вночі сталася поножовщина (відео)
В Україні рекордно знизилася кількість хворих на коронавірус: свіжі дані на 8 липня
В Україні рекордно знизилася кількість хворих на коронавірус: свіжі дані на 8 липня
&quot;Під***сів потрібно вбивати&quot;: Житомир поставили на вуха через провокаційні листівки (фото)
"Під***сів потрібно вбивати": Житомир поставили на вуха через провокаційні листівки (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся