В Арктиці знайшли водорості, з яких можна робити бензин

Експерти Японського агентства наук і технологій моря і землі зробили важливе відкриття. Вчені знайшли у водах Арктики фітопланктон і довели, що він може виробляти і накопичувати речовини, які аналогічні за вмістом тим, що є в дизпаливі і бензині.

Про це повідомляється на сайті агентства JAMSTEC.

Японці кажуть, що вони вивчали зразки, які зібрали ще в 2013 році. Виявилося, що ці водорості можуть накопичувати складові, як в бензині, однак в невеликій кількості. Але, продовжують вчені, відкриття обнадіює: якщо вони поліпшать цю здатність фітопланктону, то зможуть виробляти біопаливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія накопичує військову міць в Арктиці і опробовує там свою новітню зброю.

Також ми писали, що повітря в Арктиці нагрівається настільки швидко, що це можна трактувати як перехід регіону до нового кліматичного стану.