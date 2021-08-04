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У світі буде народжуватися менше дівчаток: вчені зробили невтішний прогноз

У світі буде народжуватися менше дівчаток: вчені зробили невтішний прогноз
01:30 Сьогодні Телеграф

Вчені поділилися результатами нового дослідження, які свідчать: в найближчі 10 років в світі буде народжуватися на 4,7 млн дівчаток менше, ніж зараз.

Про це пише AFP.

У статті медичного журналу BMJ автори, проаналізувавши демографічні дані більш ніж 3 млрд народжень в різних державах за останні 50 років, прийшли до висновку, що ця зміна може бути пов'язана з перевагами щодо потомства чоловічої статі.

Також такого висновку підштовхунла статистика по абортам, які почали робити за статевою ознакою. Особливо тенденція простежується в країнах Південно-Східної Європи і Азії.

Таким чином, вже до 2030 року в світі буде надлишок чоловіків, а це, продовжують демографи, може стати причиною збільшення випадків насильства і злочинів.

Нагадаємо, середня очікувана тривалість життя в Україні занадто низька і є однією з найнижчих в Європі. А по смертності вчені спостерігають дуже разюче відставання від цивілізованих країн, яке є величезним навіть за умови помилки на 10%.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 38

Все по темі:

Діти, Вчені, Дівчата, Народжуваність, Демографічна проблема.
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