Як зберігати речі у маленькій квартирі: власники поділилися секретами

Навіть у маленькому будинку можна жити комфортно

Не всім щастить стати власником великої квартири чи будинку, тому людям все частіше доводиться використовувати з максимальною ефективністю невеликі площі і часто дуже добре вдається облаштувати комфортне житло.

Секретами планування невеликого житла люди поділилися з Insider.

Планування квартири у 8 квадратів

Американка Аманда Бергер показала, як ефективно використати кожен сантиметр своєї крихітної квартирки розміром 8 кв. Ящик висувається до стіни, не займаючи місця в маленькій квартирі. Бергер використовує шафу на своїх сходах як комора.

Як зберігає речі Аманда Бергер

Дівчина зазначає, що знайти місце для зберігання речей у її крихітному будинку – постійна проблема. Насправді вона порівнює це із головоломкою.

Поруч із її коморою знаходиться шафа, заповнена розвішаними сорочками. Незважаючи на те, що Аманда Бергер викинула деякі речі під час переїзду, все ж таки залишилося багато того, від чого вона не змогла відмовитися. Наприклад, її колекція взуття Чака Тейлора, тому вона спеціально збудувала для цього місце для зберігання.

Бергер навіть знайшла геніальний спосіб зберігати свій кухонний стіл — вона заховала його за картиною. Картина може виглядати як декоративний елемент, але насправді вона є надзвичайно функціональною. Якщо придивитися, можна побачити, що чорна рамка картини є ніжками столу.

Кухня Аманди Бергер

Дитячі кімнати обладнані контейнерами для зберігання речей, а ліжка можна перетворити на стільці. У дівчини двоє дітей, які мешкають у крихітному будиночку неповний робочий день.

Кімната дітей Аманди Бергер

Як зберігати речі на 14 квадратних метрах

Своїми секретами зберігання речей на маленьких площах також поділилася діджей Джиллі. На відміну від Аманди Бергер, вона не має сходів для зберігання речей, тому вона створила вбудовану шафу.

Крихітний будиночок Джиллі площею 14 квадратних метрів, і кожен його сантиметр був спроектований так, щоб максимально збільшити обсяг зберігання.

Над її ванною кімнатою є горище, яке Джиллі використовує для зберігання речей. Вона зазначає, що щотижня перекладає у це горище свої речі, бо все ще намагається придумати найкращий спосіб оптимізувати місце у своєму крихітному будинку.

Стелажі також важливі в крихітних будинках, тому Джиллі розробила цю полицю у формі дошки для обробки кухні.

Дочка Джіллі, Місті, також живе з матір’ю в крихітному будинку, і вона використовує весь вільний простір свого крихітного будинку, складаючи свої речі до стелі. Джиллі зазначає, незважаючи на те, що її спосіб зберігання речей не ідеальний, вона не має проблем, щоб дістати будь-які речі. Навіть у своїй ванні Місті створила полицю з контейнерами, які знаходяться високо.

Квартира ді-джея Джиллі

Зберігання продуктів у душі заради економії простору

Крістіан Парсонс та Алексіс Стівенс живуть у невеликому будинку площею 39 кв. м, і на їхній кухні є комора для зберігання деяких продуктів. У коморі є 15 полиць, на яких зберігається більшість їжі пари.

Оскільки Парсонс і Стівенс зазвичай приймають душ у тренажерному залі, вони рідко користуються тим, що у їхньому будинку. Натомість вони використовують його для зберігання деяких своїх речей, особливо продуктів харчування. Під час пандемії це стало скрутно, бо спортивні зали закрилися, і парі довелося шукати нове місце для зберігання своєї їжі.

Ідеї для використання санвузла

Гардероб замість офісу

Ліндсі та Ерік Вуд змогли спорудити вбиральню у своєму крихітному будинку. У крихітному будиночку вони побудували велику шафу в задній частині офісної кімнати, а щоб дістатися свого одягу і пральні, вони змушені ставати на четвереньки.

Як зробити гардеробну на мінімальній площі

Як використовувати контейнери для зберігання речей

Елізабет Сільва теж зберігає більшу частину своїх речей у контейнерах. Дівчина розповіла, що вона намагалася максимально ефективно використати простір у своєму будинку площею 51 кв. м. В даний час у неї все зберігається в контейнерах, але вона сподівається найближчим часом знайти більш постійне рішення. У її будинку також є відкрита шафа для зберігання речей, знаходяться засоби для чищення.

Як зберігати речі в контейнерах

Склад замість сходів

Дженна Каузал творчо перетворила всю складську секцію свого крихітного будинку на сходи. Стопка шаф, полиць і коробок одночасно служить шафою і сходами Каузала. Вона сказала, що може зберігати у цьому просторі лише найнеобхідніше і часто віддає іншим людям речі, якими перестала користуватися.

Сходи з ящиків у будинку Дженни Каузал

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