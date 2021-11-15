Как хранить вещи в маленькой квартире: владельцы поделились секретами

Даже в маленьком доме можно жить комфортно

Не всем везет стать владельцем большой квартиры или дома, поэтому людям все чаще приходится использовать с максимальной эффективностью небольшие площади и часто у них очень хорошо получается обустроить комфортное жилье.

Секретами планирования небольшого жилья люди поделились с Insider.

Планировка квартиры в 8 квадратов

Американка Аманда Бергер показала, как эффективно использовать каждый сантиметр своей крошечной квартирки размером 8 кв.м. Ящик выдвигается до самой стены, не занимая места в маленькой квартире. Бергер использует шкаф на своей лестнице в качестве кладовой.

Как хранит вещи Аманда Бергер

Девушка отмечает, что найти место для хранения вещей в ее крошечном доме – постоянная проблема. На самом деле она сравнивает это с головоломкой.

Рядом с ее кладовкой находится шкаф, заполненный развешанными рубашками. Несмотря на то, что Аманда Бергер выбросила некоторые вещи во время переезда, все же осталось много того, от чего она не смогла отказаться. Например, ее коллекция обуви Чака Тейлора, поэтому она специально построила для этого место для хранения.

Бергер даже нашла гениальный способ хранить свой кухонный стол – она спрятала его за картиной. Картина может выглядеть как декоративный элемент, но на самом деле она чрезвычайно функциональна. Если присмотреться, то можно увидеть, что черная рамка картины является ножками стола.

Кухня Аманды Бергер

Детские комнаты оборудованы контейнерами для хранения вещей, а кровати можно превратить в стулья. У девушки двое детей, которые живут в крошечном домике неполный рабочий день.

Комната детей Аманды Бергер

Как хранить вещи на 14 квадратных метрах

Своими секретами хранения вещей на маленьких площадях также поделилась ди-джей Джилли. В отличие от Аманды Бергер, у нее нет лестницы для хранения вещей, поэтому она создала встроенный шкаф.

Крошечный домик Джилли площадью 14 квадратных метров, и каждый его сантиметр был спроектирован так, чтобы максимально увеличить объем хранения.

Над ее ванной комнатой есть чердак, который Джилли использует для хранения вещей. Она отмечает, что каждую неделю перекладывает в этот чердак свои вещи, потому что все еще пытается придумать лучший способ оптимизировать место в своем крошечном доме.

Стеллажи также важны в крошечных домах, поэтому Джилли разработала эту полку в форме разделочной доски для своей кухни.

Дочь Джилли, Мисти, также живет с матерью в крошечном доме, и она использует все свободное пространство своего крошечного дома, складывая свои вещи до самого потолка. Джилли отмечает, несмотря на то, что ее способ хранения вещей не идеальный, у нее нет проблем, чтобы достать любые вещи. Даже в своей ванной Мисти создала полку с контейнерами, которые находятся высоко.

Квартира ди-джея Джилли

Хранение продуктов в душе ради экономии пространства

Кристиан Парсонс и Алексис Стивенс живут в небольшом доме площадью 39 кв. м, и на их кухне есть кладовая для хранения некоторых продуктов. В кладовой есть 15 полок, на которых хранится большая часть еды пары.

Поскольку Парсонс и Стивенс обычно принимают душ в тренажерном зале, они редко пользуются тем, который находится в их доме. Вместо этого они используют его для хранения некоторых своих вещей, особенно продуктов питания. Во время пандемии это стало затруднительно, потому что спортивные залы закрылись, и паре пришлось искать новое место для хранения своей еды.

Идеи для использования санузла

Гардероб вместо офиса

Линдси и Эрик Вуд смогли соорудить гардеробную в своем крошечном доме. В крошечном домике они построили большой шкаф в задней части офисной комнаты, а чтобы добраться к своей одежде и прачечной, они вынуждены становиться на четвереньки.

Как сделать гардеробную на минимальной площади

Как использовать контейнеры для хранения вещей

Элизабет Сильва тоже хранит большую часть своих вещей в контейнерах. Девушка рассказала, что она пыталась максимально эффективно использовать пространство в своем доме площадью 51 кв. м. В настоящее время у нее все хранится в контейнерах, но она надеется в ближайшее время найти более постоянное решение. В ее доме также есть открытый шкаф для хранения вещей, находятся чистящие средства.

Как хранить вещи в контейнерах

Склад вместо лестницы

Дженна Каузал творчески превратила всю складскую секцию своего крошечного дома в лестницу. Стопка шкафов, полок и коробок одновременно служит шкафом и лестницей Каузала. Она сказала, что может хранить в этом пространстве только самое необходимое и часто отдает другим людям вещи, которыми перестала пользоваться.

Лестница из ящиков в доме Дженны Каузал

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