Готують нову схему – забудовники сказали, коли слід чекати зростання цін на житло

До осені забудовники обіцяють реанімувати заморожене будівництво житла, але за це доведеться платити

У той час як експерти говорять про неминуче падіння цін на нерухомість, забудовники стверджують, що восени ситуація може змінитися, правда, без поступок клієнтам не обійдеться.

Так, за словами співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, у жовтні-листопаді тенденції на ринку нерухомості можуть змінитися.

За його словами, до жовтня продаж житла на первинному ринку буде точковим, а не системним, тобто переважно з суб’єктивних причин конкретного покупця, а не завдяки кон’юнктурі ринку.

Змінити ситуацію може запуск масштабного механізму розстрочення платежів за житло з боку забудовників, завдяки якому у 2021 році було продано кожну другу квартиру. На ранньому етапі будівництва будинків ціна за них у середньому на 30-35% нижча, що робить покупку вигіднішою.

Читайте також: Категорія Нерухомість Житло краще купити зараз — восени нерухомість подорожчає Не пізніше осені ціни на житло підуть нагору, впевнені девелопери.

"У найближчі 2-3 місяці однією з невідкладних проблем для забудовників стане вирішення питання придбаних квартир на виплат в об’єктах на початкових стадіях будівництва, будівництво яких було зупинено на невизначений термін. Щоб уникнути банкрутств і зосередитися на добудові об’єктів зі стадією готовності понад 50%, може бути розроблений механізм переоформлення прав на майбутні квартири, придбані на виплат у заморожених через війну об’єктів, на квартири в будинках, зведення яких знаходиться на завершальному етапі, що дозволить забудовникам уникнути банкрутств через невиконання взятих на себе зобов’язань та отримати платежі по розстроченням, кошти яких буде спрямовано на подальше будівництво майже готових об’єктів", — зазначив Володимир Семенцов.

Восени ж загальний рівень інфляції дасться взнаки і ціни на житло можуть піти вгору.

Тим часом в Україні зростає ринок оренди житла, що веде до зростання цін на нього.