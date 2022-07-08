Готовят новую схему – застройщики сказали, когда следует ждать роста цен на жилье

До осени застройщики обещают реанимировать замороженное строительство жилья, но за это придется платить

В то время как эксперты говорят о неизбежном падении цен на недвижимость, застройщики утверждают, что осенью ситуация может измениться, правда без уступок клиентам не обойдется.

Так, по словам соучредителя и управляющего партнер компании INSPI Development Владимира Семенцова, в октябре-ноябре тенденции на рынке недвижимости могут измениться.

По его словам, до октября продажи жилья на первичном рынке будут точечными, а не системными, то есть преимущественно по субъективным причинам конкретного покупателя, а не благодаря конъюнктуре рынка.

Изменить ситуацию может запуск масштабного механизма рассрочки платежей за жилье со стороны застройщиков, благодаря которому в 2021 году была продана каждая вторая квартира. На раннем этапе строительства домов цена за них в среднем на 30-35% ниже, что делает покупку более выгодной.

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"В ближайшие 2-3 месяца одной из неотложных проблем для застройщиков станет решение вопроса приобретенных квартир в рассрочку в объектах на начальных стадиях строительства, строительство которых было остановлено на неопределенный срок. Чтобы избежать банкротств и сосредоточиться на достройке объектов со стадией готовности более 50%, может быть разработан механизм переоформления прав на будущие квартиры, приобретенные в рассрочку в замороженных из-за войны объектов, на квартиры в домах, возведение которых находится на завершающем этапе. Это позволит застройщикам избежать банкротств из-за невыполнения взятых на себя обязательств и получить платежи по рассрочке, средства которых будут направлены на дальнейшее строительство почти готовых объектов", — отметил Владимир Семенцов.

Осенью же общий уровень инфляции даст о себе знать и цены на жилье могут пойти вверх.

Тем временем в Украине растет рынок аренды жилья, что ведет к росту цен на нем.