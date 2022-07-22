Як вибрати житло в оренду і не стати жертвою шахраїв — ТОП-6 порад

Захиститись від шахрайства при оренді житла допоможуть кілька практичних порад

Внаслідок російської агресії багато українців опинилися без житла і тепер змушені шукати його, щоб розміститися самим чи зі своїми сім’ями. І в цей момент можна стати жертвою аферистів, які працюють на цьому ринку.

Як уникнути обману під час оренди житла, розповіла адвокат Оксана Яринич у своєму блозі на сайті Dom.ria.com.

За її словами подібних порад всього 6:

ретельно перевірити документи на квартиру – це має бути договір дарування, купівлі-продажу, свідоцтво на спадщину, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно тощо. у якого ви бажаєте орендувати житло, має документи на нерухомість;

з’ясуйте хтось власник — обов’язково перевірте документи тієї людини, яка здає вам нерухомість, оскільки багато власників поїхали закордон, часто житло здають їхні родичі. Не соромтеся просити зв’язатися з власником відеодзвінка і попросіть його відправити паспорт у месенджері;

ніяких авансів до в’їзду в квартиру або хоча б її огляду — якою б привабливою не виглядала ціна і пропозиція в цілому, не перераховуйте жодних коштів, доки не побуваєте в квартирі і не огляньте її. Одна з найпопулярніших схем аферистів при оренді — взяти завдаток, оскільки у нього є інші претенденти на оренду, а після отримання грошей "власник" перестає виходити на зв’язок;

у випадку афери максимально розповсюдіть інформацію — якщо ви все ж таки натрапили на шахрайську схему, оголосіть у соціальних мережах і ЗМІ. Зверніться до ріелтора, щоб попередити інших про небезпеку. Як правило, ріелтори працюють безпосередньо із власниками. До того ж ріелтори тісно спілкуються між собою у закритих спільнотах. Якщо є несумлінний власник, ріелтори зроблять його відомим у своєму професійному колі і не співпрацюватимуть з ним;

робота через рієлтора надійніша – якщо ви можете собі це дозволити, краще найміть рієлтора та уважно вибирайте його персону. Якщо ви знайшли оголошення в соціальних мережах, перегляньте персональну сторінку ріелтора: як він спілкується з людьми, як довго працює, пошукайте відгуки про нього і тільки тоді довіряйте йому вибір квартири;

укласти договір оренди — укласти будь-який письмовий договір оренди, зробіть ксерокопію паспорта та перевірте необхідні документи. Адже це насамперед письмове підтвердження. Якщо раптом ви натрапили на шахраїв, то в майбутньому зможете розповсюдити цю інформацію, спираючись саме на ці документи.

В умовах війни та постійних обстрілів ціна оренди у прифронтових містах постійно знижується, наприклад, у Харкові зняти житло тепер у 1,5 рази дешевше ніж до війни.