Війна та ринок нерухомості – оренда житла в прифронтовому Харкові

Ціни на оренду житла в Харкові впали, в антилідерах — район Салтівки

Бойові дії та щоденні обстріли, які зазнає Харків, серйозно вплинули на оренду житла в першій столиці України. Особливо сильно це помітно на прикладі мікрорайону Салтівка, що найчастіше зазнає обстрілів вс рф.

Так, якщо за даними Держстату у січні вартість оренди 1-кімнатної квартири у Харкові становила трохи менше 5 тисяч гривень – 4965 гривень, то сьогодні на Olx.ua 1-кімнатну квартиру на тій же Салтівці можна зняти набагато дешевше.

Так, за даними сервісу, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири впала приблизно до 3500 гривень або в півтора рази менша, ніж було в січні. За "двушку" ж на Салтівці запросять у районі 4500 гривень, а якщо там нещодавно проводився капітальний ремонт, то до 5500 гривень.

Вартість оренди в "найзахіднішому" районі Харкова — Новобаварському, вища: за однокімнатну квартиру там просять від 4500-5000 гривень, а 3-кімнатна починається з 8000 гривень, але може доходити і до 19000 гривень.

З початку бойових дій вартість оренди житла у Харкові рекордно впала.