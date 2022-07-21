Война и рынок недвижимости – почем аренда жилья в прифронтовом Харькове

Цены на аренду жилья в Харькове упали, в антилидерах — район Салтовки

Боевые действия и каждодневные обстрелы, которым подвергается Харьков, серьезно повлияли на аренду жилья в первой столице Украины. Особенно сильно это заметно на примере микрорайона Салтовка, чаще всего подвергаемому обстрелам вс рф.

Так, если по данным Госстата в январе стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Харькове составляла чуть менее 5 тысяч гривен – 4965 гривен, то сегодня на Olx.ua 1-комнатную квартиру на той же Салтовке можно снять куда дешевле.

Так, по данным сервиса средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры упала примерно до 3500 гривен или в полтора раза меньше, чем было в январе. За "двушку" же на Салтовке запросят в районе 4500 гривен, а если там недавно проводился капитальный ремонт, то до 5500 гривен.

Стоимость аренды в самом "западном" районе Харькова – Новобаварском, более высокая: за однокомнатную квартиру там просят от 4500-5000 гривен, а 3-комнатная начинается с 8000 гривен, но может доходить и до 19000 гривен.

С начала боевых действий стоимость аренды жилья в Харькове рекордно упала.