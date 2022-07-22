Как выбрать жилье в аренду и не стать жертвой мошенников – ТОП-6 советов

Защититься от мошенничества при аренде жилья помогут несколько практичных советов

В результате российской агрессии многие украинцы оказались без жилья и теперь вынуждены искать его, чтобы разместиться самим или со своими семьями. И в этот момент можно стать жертвой аферистов, орудующих на этом рынке.

Как избежать обмана при аренде жилья, рассказала адвокат Оксана Яринич в свое блоге на сайте Dom.ria.com.

По ее словам подобных советов всего 6:

тщательно проверить документы на квартиру – это должен быть договор дарения, купли-продажи, свидетельство на наследство, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и т. п. По возможности пригласите на просмотр квартиры нотариуса или компетентное лицо, чтобы понять действительно ли человек, у которого вы хотите арендовать жилье, имеет документы на недвижимость;

выясните кто собственник — обязательно проверьте документы того человека, который сдает вам недвижимость, поскольку многие владельцы уехали заграницу, часто жилье сдают их родственники. Не стесняйтесь просить связаться с владельцем по видеозвонку и попросите его отправить паспорт в мессенджере;

никаких авансов до въезда в квартиру или хотя бы ее осмотра – какой бы привлекательной не выглядела цена и предложение в целом, не перечисляйте никаких средств, пока не побываете в квартире и не осмотрите ее. Одна из самых популярных схем аферистов при аренде – взять задаток так как у него есть другие претенденты на аренду, а после получения денег "владелец" перестает выходить на связь;

в случае аферы максимально распространите информацию — если вы все же наткнулись на мошенническую схему, произведите максимальную огласку в социальных сетях и СМИ. Обратитесь к риэлтору, чтобы предупредить других об опасности. Как правило, риэлторы работают напрямую с собственниками. К тому же риэлторы тесно общаются между собой в закрытых сообществах. Если есть недобросовестный владелец, риэлторы сделают его известным в своем профессиональном кругу и не будут с ним сотрудничать;

работа через риелтора надежнее – если вы можете себе это позволить, лучше наймите риелтора и внимательно выбирайте его персону. Если вы нашли объявление в социальных сетях, посмотрите персональную страницу риэлтора: как он общается с людьми, как долго работает, поищите отзывы о нем и только тогда доверяйте ему выбор квартиры;

заключите договор аренды — заключите любой письменный договор аренды, произведите ксерокопию паспорта и проверьте необходимые документы. Ведь это в первую очередь письменное подтверждение. Если вдруг вы наткнулись на мошенников, то в будущем сможете распространить эту информацию, опираясь именно на эти документы.

В условиях войны и постоянных обстрелов цена аренды в прифронтовых городах постоянно снижается, к примеру, в Харькове снять жилье теперь в 1,5 раза дешевле чем до войны.