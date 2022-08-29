Як не стати жертвою квартирних шахраїв: ТОП-4 поради

Як не потрапити на вудку шахраїв, прості поради

Незважаючи на російську агресію та складності на ринку нерухомості, попит на житло, як і раніше, існує і на ньому залишаються шахраї, які бажають нагріти руки на бажанні покупця обзавестися дахом над головою.

Як безпечно провести подібну угоду, щоб не стати жертвою шахраїв, розповів керуючий партнер юридичної компанії KopotLawyers та співзасновник онлайн-сервісу перевірки документів новобудов Monitor.Estate Володимир Копоть:

1) перевірте наявність документів та ліцензій — якщо йдеться про квартиру в новобудові, вам зобов’язані показати проект будівництва та дозвільні документи на нього, у тому числі ліцензію та дозвіл на будівельні роботи, а також договір оренди чи право власності на земельну ділянку. Якщо вам кажуть, що ці документи ще під час підготовки, слід продовжити пошук житла

Якщо ж вибираєте квартиру на вторинному ринку — перевірте документи на власність. Насамперед, попросіть юристів перевірити їхню справжність і виключити можливість підробки. Крім того, зараз в Україні частково дозволили продавати житло за довіреністю, якщо вона виписана за кордоном та засвідчена консулом. Однак її мають видати не пізніше ніж за 30 днів до підписання угоди. Якщо більше — потрібна нотаріальна заява-підтвердження довірителя, що довіреність досі діє;

2) перевірте статус земельної ділянки – байдуже, воєнний час чи мирне – свого цільового призначення ділянка не змінить, а можливі ризики нікуди не зникнуть. Тому просіть у забудовника документ про право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок. Крім того, призначення землі має бути для будівництва житла. Також слід перевірити ділянку на Публічній карті;

3) переконайтеся у безпеці будинку — в умовах війни виникла додаткова проблема: пошкодження будинків, підведених комунікацій тощо. Тому перед покупкою житла скористайтесь послугами технічних фахівців, таких як інженери, технагляд та архітектори, щоб виявити неочевидні несправності;

4) переконайтеся в доцільності ціни квартири – якщо ціна запропонованої квартири вища на 20% ринкової, то слід з’ясувати, чому саме. Можливо, є додаткові бонуси: дитячі майданчики, панорамний вигляд і т.д. Якщо ж ціна суттєво нижча, слід звернути увагу не лише на документи та продавця, а й вивчити історію об’єкта. Як правило, підозріло дешеві квартири мають недоліки у документах чи судові історії.

Загалом, за даними експертів ринку нерухомості, житло в Україні продовжує дешевшати, а попит залишається вкрай низьким.